Governo viaja à Europa na semana que vem para apresentar túnel Santos-Guarujá a investidores

Uma comitiva liderada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, inicia na próxima segunda, 21, uma viagem por países da Europa para apresentar a investidores detalhes do projeto do túnel que ligará as cidades paulistas Santos e Guarujá. O roteiro começa por Portugal e passa por Holanda e Dinamarca, com previsão de reuniões com empresas já interessadas no projeto.

Em Portugal, está prevista uma reunião com a empresa Mota-Engil, que possui parceria com a chinesa China Communications Construction Company (CCCC), uma das maiores construtoras do mundo.

Conforme mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Mota-Engil e CCCC estão entre as oito interessadas no projeto. A CCCC foi responsável pela construção dos túneis submarinos da Baía de Dalian, de Shenzhen-Zhongshan e de Hong Kong-Zhuhai-Macau, considerado um dos projetos subaquáticos mais complexos do mundo.

Em Amsterdam, Costa Filho terá reuniões com as holandesas Ballast Nedam e TEC Tunnel. A Ballast Nedam possui experiências na construção de túneis imersos, como o que cruza o movimentado canal Nieuwe Waterweg em Roterdã, e o do Iraque, em fase de conclusão. A

TEC Tunnel é líder global em projetos e engenharia de túneis e tem fornecido soluções de projeto e construção para projetos de túneis inovadores, como a ligação Øresund entre a Dinamarca e a Suécia, a ligação Busan Geoje na Coreia do Sul, a conexão de 32 km entre Hong Kong, Zhuhai e Macau na China e a ligação Fehmarnbelt de 20 km entre a Dinamarca e a Alemanha.

O empreendimento faz parte de uma parceria entre os governos Federal e Estadual, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos. As obras e gestão do túnel serão feitas por concessionária a ser escolhida em leilão marcado para 1º de agosto. "O túnel resolve uma demanda antiga da região e traz dignidade à população, ajudando na mobilidade urbana, gerando empregos e renda, além de fortalecer o Porto de Santos", avalia Costa Filho.

Incluído no Novo PAC, o túnel será a maior obra do programa federal. Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Toda a estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), além de pista para pedestres e ciclistas. A previsão é de que as obras sejam iniciadas ainda neste ano e concluídas em 2030.

