Governo zera impostos para aparelho de pressão e mais cinco produtos industriais; veja quais

O governo vai zerar impostos de importação de seis produtos, incluindo aparelhos para medir pressão sanguínea. O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Na lista também estão dois tipos de folhas de aço, chapas de alumínio e antenas para radar.

A medida é "temporária", segundo o vice-presidente. A Câmara de Comércio Exterior, presidida por Alckmin, publicou a autorização no Diário Oficial e a redução a rezo da alíquota começa a valer a partir desta sexta-feira.

“Ao zerar o imposto de importação, que varia entre 12 e 16%, o Ministério confere à indústria uma economia para a aquisição desses itens – em especial indústrias que produzem itens de alto valor agregado, além de produtos médicos – e beneficia diretamente o consumidor final”, disse Alckmin, pelas redes sociais.



Leia itens que tiveram impostos zerados:

- Folha de aço com espessura de 0,20 mm e largura de 833 mm, apresentada em bobinas;

- Folha de aço não ligado (sem elementos químicos de liga);

- Chapa de alumínio de forma quadrada, com espessura igual ou superior a 6,00 mm, assim como aquelas com espessura inferior ou igual a 6,35 mm. A largura e comprimento precisam ser igual a 2560 mm;

- Chapa de alumínio apresentada em rolos, de espessura igual ou superior a 0,7 mm, além daquelas com espessura inferior ou igual a 0,75 mm. A largura deve ser de 2.600 mm;

- Antena parabólica rotativa para controle do tráfego aéreo de aeroportos e de vigilância de rotas aéreas;

- Aparelho portátil digital de pulso, utilizado para medir a pressão sanguínea e a pulsação.

Procurado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) não respondeu sobre o período de vigência da medida e os impactos para o Tesouro, com perdas de arrecadação.

