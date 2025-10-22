A- A+

ENCONTRO Governos dos EUA e do Brasil acertam encontro entre Lula e Trump para domingo Bilateral entre brasileiro e americano ocorrerá às margens de evento com com países do Sudeste Asiático

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos fecharam que o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, ocorrerá no próximo domingo (no horário de Brasília), dia da abertura do evento cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.

Apenas o horário da reunião está pendente, de acordo com diplomatas com conhecimento no assunto.

Após a solenidade, Lula terá reuniões bilaterais, entre elas com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com outros líderes da região.

Em Kuala Lumpur, há 11 horas de diferença em relação a Brasília. O horário estimado para a abertura da reunião da Asean é às 10h, o que corresponde às 23h de sábado no Brasil. Assim, as bilaterais de Lula começam depois desse momento, nas primeiras horas de domingo.

O encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos está sendo preparado pelas chancelarias dos dois países. Há cerca de duas semanas, eles conversaram por telefone durante meia hora. O diálogo foi seguido por uma reunião em Washington, na última quinta-feira, entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Nos dois casos, o foco foi a economia. Não se tratou do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Autoridades que acompanham o tema em Brasília avaliam que a reunião poderá marcar o início de uma mudança na relação bilateral, abrindo caminho para negociações comerciais e um diálogo político mais estável. A expectativa é de que haja disposição de ambos os lados para superar a pior crise em mais de 200 anos de relações entre Brasil e Estados Unidos.

Na viagem à Ásia, Lula fará duas visitas de chefe de Estado: na quinta-feira, dia 23, estará em Jacarta, onde se reunirá com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; no dia 25, encontrará o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim. Está prevista a participação do presidente brasileiro em fóruns empresariais nos dois países.

Nos dias 26 e 27, ocorrerá a cúpula da Asean. Lula será o primeiro presidente brasileiro a participar de uma reunião de países da região. Trump também foi convidado e confirmou presença.

Veja também