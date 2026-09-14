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Economia Governos Lula e Trump preparam nova rodada de negociação sobre tarifaço para o fim de setembro Os ministros da Indústria e Relações Exteriores devem se reunir com encarregado de negócios americano durante encontro do G20 em Milwaukee

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta segunda-feira que deve se reunir com o representante comercial da gestão Donald Trump, Jamieson Greer, no fim de setembro, em mais uma tentativa de avançar nas negociações sobre as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros.



O encontro está previso para ocorrer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, durante uma reunião de ministros da Indústria e Comércio do G20, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Elias Rosa viajará acompanhado do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.



— Há uma reunião do G20 programada para os dias 30 de setembro e 1º de outubro nos Estados Unidos, e a expectativa, tanto nossa quanto do USTR, é que façamos uma reunião presencial lá — disse Elias Rosa, em referência ao escritório do representante comercial americano.



Segundo o ministro, a conversa foi acertada previamente com Greer e está sendo preparada pelas equipes técnicas dos dois países, que vêm trocando documentos. Apesar da retomada do diálogo, Elias Rosa afirmou que ainda não existe um esboço de acordo e reconheceu a dificuldade das tratativas.



A reunião será a primeira presencial entre as autoridades desde o último encontro, que aconteceu de forma virtual, realizado no dia 31. Desde então, de acordo com Elias Rosa, não houve uma nova rodada formal de negociação, mas os técnicos continuaram em contato para preparar a agenda nos Estados Unidos.



O Brasil busca ampliar a lista de produtos poupados das tarifas adicionais adotadas pelo governo americano e reduzir o impacto das medidas sobre os exportadores nacionais. Embora setores como carne, café, petróleo, terras raras e peças aeronáuticas tenham sido incluídos entre as exceções, outras mercadorias brasileiras continuam sujeitas às sobretaxas.



Elias Rosa não adiantou quais pontos serão apresentados a Greer. O ministro afirmou que ambos terão agendas intensas durante o encontro do G20, mas que a reunião bilateral com o representante comercial americano será o principal momento dedicado às negociações tarifárias.

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