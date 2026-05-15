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GPA apresenta expansão de margens e otimização da estrutura de capital no primeiro trimestre de 2026

Melhora nos indicadores de eficiência vem do Plano de Eficiência 2026, que foca na otimização de custos e no saneamento do portfólio de lojas

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"No primeiro trimestre concluímos as negociações com credores no âmbito da recuperação extrajudicial", diz Alexandre Santoro, CEO da GPA"No primeiro trimestre concluímos as negociações com credores no âmbito da recuperação extrajudicial", diz Alexandre Santoro, CEO da GPA - Foto: Divulgação

Com o avanço do plano de recuperação extrajudicial, o GPA projeta potencial de redução de 74% em sua dívida líquida, podendo atingir uma alavancagem de 0,9x. No primeiro trimestre de 2026, o desempenho operacional da companhia priorizou a rentabilidade e elevou a margem EBITDA ajustada para 10,5%, um avanço de 1,9 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Essa melhora nos indicadores de eficiência é resultado direto do Plano de Eficiência 2026, que foca na otimização de custos e no saneamento do portfólio de lojas. A margem bruta da companhia atingiu 30,4%, impulsionado por decisões de negócio mais rentáveis, com iniciativas como a descontinuidade do formato Aliados e o reequilíbrio do mix de vendas do e-commerce.

No canal digital, as vendas no e-commerce próprio cresceram 8,5%, refletindo o avanço da estratégia de reequilíbrio das operações online, com maior foco no canal próprio e na priorização de operações mais rentáveis. 

O prejuízo líquido ajustado, que isola eventos extraordinários, foi de R$ 333 milhões. "No primeiro trimestre concluímos as negociações com credores no âmbito da recuperação extrajudicial. Desde o início desse novo ciclo, tratamos o fortalecimento da estrutura financeira do GPA como uma prioridade, ao lado da agenda de eficiência operacional e geração de caixa. E, o mais importante, conduzimos esse processo preservando o dia a dia”, afirma Alexandre Santoro, CEO do GPA.

O executivo reforça que a proposta do plano de recuperação extrajudicial, melhora estruturalmente o perfil da dívida, reduz o custo financeiro e alonga os prazos, aliviando de forma relevante a pressão de caixa nos próximos anos. “Quando chegamos no GPA tínhamos previsão de desembolsos de aproximadamente R$ 5,2 bilhões nos próximos dois anos. A conclusão da Recuperação Extrajudicial reduzirá este montante para cerca de R$ 700 milhões”, analisa Pedro Albuquerque, CFO do GPA.

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Após a homologação judicial, o passivo pecuniário da companhia deve ser reduzido de R$ 4,6 bilhões para aproximadamente R$ 2,1 bilhões. Essa nova estrutura de capital remove a pressão sobre o caixa e permite que a gestão direcione foco total para a excelência operacional, para o fortalecimento das bandeiras e o aprimoramento da experiência de compra dos clientes.

No primeiro trimestre desse ano, a companhia também avançou em sua agenda de eficiência, com captura de R$ 99 milhões em economias no trimestre, equivalente a quase 24% da meta anual de redução de despesas. O resultado líquido do trimestre foi impactado principalmente por efeitos contábeis não recorrentes e sem impacto no caixa, relacionados à revisão de ativos conduzida pela companhia no contexto de sua agenda de transformação e fortalecimento da estrutura financeira, que somaram R$ 1,014 bilhão, levando a um prejuízo de R$ 1,347 bilhão. 

“Temos desafios relevantes pela frente, mas acreditamos que a companhia reúne os atributos necessários para evoluir de forma consistente ao longo do tempo. Estamos construindo bases mais sólidas para o futuro do GPA, com mais disciplina financeira, mais simplicidade operacional, mais foco no cliente e uma cultura cada vez mais orientada à execução”, finaliza Santoro.

*Com informações da assessoria

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