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Varejo GPA reforça diretoria executiva com três novas lideranças Companhia amplia estrutura de gestão em meio à agenda de transformação e foco em eficiência, experiência do cliente e crescimento sustentável

O GPA anunciou a chegada de três novos executivos à sua diretoria executiva, em um movimento de fortalecimento da estrutura de liderança durante sua fase de transformação estratégica.

Passam a integrar o time José Rafael Vasquez, como diretor executivo Comercial, Digital e Marketing; Jonas Laurindvicius, como diretor executivo de Supply Chain; e Jorge Jubilato, como diretor executivo de Gente, Gestão e Sustentabilidade.

“Essa nova composição reúne executivos com histórico sólido de entrega e capacidade de execução. É um movimento que acelera a transformação do GPA, com foco na experiência do cliente, excelência operacional e disciplina financeira e reforça o endereçamento das prioridades do negócio para avançar na agenda estratégica e sustentar um novo ciclo de crescimento rentável”, afirma Alexandre Santoro.

Segundo a companhia, a reorganização busca acelerar a execução da estratégia, com foco em experiência do cliente, excelência operacional e disciplina financeira.

Com ampla experiência no varejo e em grandes operações, os novos executivos têm histórico em áreas como transformação de negócios, eficiência operacional e gestão de pessoas.

A diretoria executiva do GPA passa a ser composta também por Pedro Albuquerque, diretor executivo Financeiro e de Relações com Investidores, e Marcelo Prieto, diretor executivo de Operações.

*Com informações da assessoria.

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