GPTW Latam premia as 200 melhores empresas para trabalhar na América Latina
Evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reúne representantes de pequenas, médias e grandes companhias. Confira os vencedores
A noite desta quarta-feira (dia 12) foi de celebração no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde cerca de 500 pessoas, entre representantes e funcionários de diversas empresas, se reuniram para a 23ª edição do Great Place to Work América Latina, que reconhece as melhores companhias para trabalhar na região. Esta foi a segunda vez que a premiação foi realizada no Brasil e a primeira no Rio de Janeiro, em 2018, a cerimônia aconteceu em São Paulo.
Ao todo, 200 empresas foram premiadas, sendo cem na categoria de pequenas e médias e outras cem no rol de grandes companhias. O Brasil se destacou no ranking: do total de organizações premiadas, 64 têm atuação no país.
"Essa premiação é um importante momento para motivar as organizações que estão sediadas aqui a olharem para essa temática de gestão de pessoas, que é fundamental para o desenvolvimento da própria região. E a gente tem muito orgulho de ver a representatividade das empresas brasileiras. O Brasil é o país com o maior número de organizações nesse ranking hoje", afirmou Tatiane Tiemi, CEO do Great Place to Work Brasil.
Na comparação com 2025, 96 empresas estrearam na edição deste ano, enquanto 104 repetiram o feito do ano anterior. Entre essas já veteranas, 44% melhoraram suas posições. O CEO global do GPTW, Michael C. Bush, que marcou presença na premiação, destacou que essa evolução é motivo de celebração.
"Queremos que todos os lugares sejam excelentes ambientes de trabalho, pois acreditamos que é isso que todo trabalhador merece. E, quando entregamos prêmios, isso inspira as empresas a melhorarem", disse. "Quarenta e seis (das 200 empresas) melhoraram suas pontuações em relação ao ano passado. No restante do mundo, a maioria das pontuações caiu um pouco. Então, elas estão realmente crescendo e melhorando".
Pesquisa
Para identificar as empresas que compõem o ranking, o GPTW ouviu 2,4 milhões de trabalhadores em mais de 30 países da América Latina e do Caribe, que representam um universo de 4,5 milhões de profissionais da região.
Um dos destaques da pesquisa foi o chamado Trust Index, o Índice de Confiança, que avalia a experiência dos colaboradores no ambiente de trabalho e os fatores que sustentam culturas de alta confiança. O indicador permanece no recorde histórico de 91% pelo quarto ano consecutivo.
"A combinação de liderança confiável, inovação, bem-estar, inclusão e propósito cria condições para níveis mais elevados de comprometimento, permanência e percepção de excelência pelos clientes", disse Tatiane.
Premiação
A Inteligo Group, que está presente em países como Panamá e Peru com serviços de consultoria financeira e patrimonial, ocupou o topo do ranking da categoria de pequenas e médias empresas da América Latina. Ao receber o troféu, um representante da companhia reforçou o compromisso de seguir evoluindo junto ao GPTW.
"Estamos muito felizes! Vocês podem confiar em uma coisa: vamos continuar apostando em desenvolver o melhor talento, em apostar nas melhores pessoas e continuar crescendo de mãos dadas com o Great Place to Work", disse ao subir ao palco.
Além da Inteligo Group, completaram o top 5 do ranking: Autofácil, World Wide Technology, Flexform e Maestranza Diesel.
Na categoria de grandes empresas, a primeira posição ficou com a rede de hotéis Hilton, que tem atuação no Brasil, além de outros países da América Latina. Após receber o troféu, a head de Recursos Humanos regional da América do Sul da rede, Vanessa Seguel, celebrou a conquista ao lado de outros integrantes do grupo:
"Esta conquista é de cada um dos líderes que está em cada um dos hotéis. Temos o desafio diário de manter o funcionamento de uma operação em que se trabalha todos os dias, inclusive feriados, e conseguimos fazer com que as pessoas queiram estar lá todos os dias. As pessoas querem ser reconhecidas, ser vistas, ser queridas".
O top 5 do ranking de grandes empresas contou ainda com DHL, TP, Arcos Dorados (McDonald's) e Itaú Unibanco.
A festa terminou com uma apresentação da escola de samba Unidos da Tijuca.
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Ranking das grandes empresas premiadas na América Latina:
Hilton
DHL
TP
Arcos Dorados (McDonald's)
Itaú Unibanco
Cisco
PedidosYa
Eurofarma Laboratórios S.A.
Gentera
SAP
AbbVie
Scotiabank
Accenture
Sicredi
Grupo Financiero Bantrab
Interbank
Banco Internacional
Experian
Hyatt Hotels Corporation
Magazine Luiza S.A.
Banco Guayaquil
Astrazeneca
Grupo Distelsa
Allianz
NTT Data
Schneider Electric
plazaVea y Vivanda
Parque del Recuerdo
Casa de Campo Resort & Villas
Marriott International
The AES Corporation
Salesforce
CBN
Diunsa
NGR
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena -SPRC-
Grupo Efe
Fundimisa Fundição e Usinagem
Banco Economico
Gazin
Zoom International Services C.A.
Coats
MetLife
Grupo Visagio
Novo Nordisk
Viacredi
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
MAG Seguros
Santander
Frontera Energy
Zurich Seguros
Vivo
CCO Credibanco
Tokio Marine Seguradora
Tigre Materiais e Soluções para Construção
Deloitte
Fundación Genesis Empresarial
Fantasías Miguel
APAP
Hilti
Diestra Hoteles
Universidad Central del Paraguay SA
Metso
Red Ambiental
Catalonia Hotels & Resorts
Banco de Finanzas
Siemens Healthineers
Monex
Fecomércio RS Sesc, Senac, Ifep
Alsuper
Ensa
EY
Lipigas
Interseguro Compañia de Seguros
Grupo Universal
Naturisa
Conmed
Universidad Tecnológica del Perú - UTP
Totto
Grupo Sid
Comfenalco Cartagena
Accor
Cresol
Triple A
Volkswagen Truck & Bus indústria e Comércio de Veículos Ltda.
SC Johnson
DP World Logistics
Assurant
Cineplanet
ADL Digital Lab
Banco BV
Banco Base
TE Connectivity Automotriz Empalme
Banco Popular Dominicano
Avanade do Brasil Ltda.
Homecenters Peruanos SA - Promart
Ramo
Konecta
Farmacias Peruanas
Mondelez International
Ranking das médias/pequenas empresas premiadas na América Latina:
Inteligo Group
Autofácil
World Wide Technology
Flexform
Maestranza Diesel
Grupo Landa
Universidad Siglo 21
Fedecredito
BHS Soluções Digitais Ltda.
Wines & Spirits
KKAF Seguridad Privada
Puntos Colombia
Icontec
Generadora Metropolitana
Aeris Holding CR
Profuturo AFP
Coorporación Quiport
Tendencia S.A.
On Net Fibra
Creditel
ManpowerGroup Chile
Aseguradora del Sur
CONTPAQi
Vesta Customs
Crossnet
Gases del Oriente
Oldelval
ABN Digital
Alpha
Envasur
Murex
Laboratorio Cofasa S.A.
Protecta S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
Gestión Integral de Proyectos S.A.S
Terbol
Capemisa
Unifranz
Hospital de Especialidades de la Ciudad
Decathlon
Cevaldom S.A.
AW
Aeropuertos Uruguay
TI724
IAS Software
Avanza Sólido
Cervepar
Hotel Saint George
Integro
Morel Vulliez
Refresco - Mexico
Gramalote Colombia
Pronto
Itacamba
Líder Grupo Constructor
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - Contecar-
BBraun
Grupo Paz
Gran Américas Fontibón 1
Grupo Fiasa
Centro de Convenciones de Costa Rica
Auditoría Superior Del Estado De Chihuahua
Agrotec
Dolmen
Netdata
Compra Gamer
BEON.tech
Fiduprevisora
Nubiral
Next Shipping
Slalom Consulting
Roomie-IT Services
Chévere Salud
FINSUS
Previred
Elyte Tecnologia
Simple
The Buenaventura Golf & Beach Resort
Crédito de La Casa
Jockey Plaza
ZS
Brasal Veículos
Cyberpuerta
Sicoob Credicopa
Fresenius Kabi
Enable Empowering Strategies
Bancard
Century 21
Clarika
Mercos
Instituto Inova Mais
Cartório Bruno Quintiliano
Seguros Confianza
Globo Serviços, Locação e Consórcios Lrda.
Belz Corretora de Seguros
Madisa
AutoEastern
Kyocera
Aurum
Dismac
Sieg Soluções Fiscais Estratégicas