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Evento GPTW Latam premia as 200 melhores empresas para trabalhar na América Latina Evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reúne representantes de pequenas, médias e grandes companhias. Confira os vencedores

A noite desta quarta-feira (dia 12) foi de celebração no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde cerca de 500 pessoas, entre representantes e funcionários de diversas empresas, se reuniram para a 23ª edição do Great Place to Work América Latina, que reconhece as melhores companhias para trabalhar na região. Esta foi a segunda vez que a premiação foi realizada no Brasil e a primeira no Rio de Janeiro, em 2018, a cerimônia aconteceu em São Paulo.

Ao todo, 200 empresas foram premiadas, sendo cem na categoria de pequenas e médias e outras cem no rol de grandes companhias. O Brasil se destacou no ranking: do total de organizações premiadas, 64 têm atuação no país.

"Essa premiação é um importante momento para motivar as organizações que estão sediadas aqui a olharem para essa temática de gestão de pessoas, que é fundamental para o desenvolvimento da própria região. E a gente tem muito orgulho de ver a representatividade das empresas brasileiras. O Brasil é o país com o maior número de organizações nesse ranking hoje", afirmou Tatiane Tiemi, CEO do Great Place to Work Brasil.

Na comparação com 2025, 96 empresas estrearam na edição deste ano, enquanto 104 repetiram o feito do ano anterior. Entre essas já veteranas, 44% melhoraram suas posições. O CEO global do GPTW, Michael C. Bush, que marcou presença na premiação, destacou que essa evolução é motivo de celebração.

"Queremos que todos os lugares sejam excelentes ambientes de trabalho, pois acreditamos que é isso que todo trabalhador merece. E, quando entregamos prêmios, isso inspira as empresas a melhorarem", disse. "Quarenta e seis (das 200 empresas) melhoraram suas pontuações em relação ao ano passado. No restante do mundo, a maioria das pontuações caiu um pouco. Então, elas estão realmente crescendo e melhorando".

Pesquisa

Para identificar as empresas que compõem o ranking, o GPTW ouviu 2,4 milhões de trabalhadores em mais de 30 países da América Latina e do Caribe, que representam um universo de 4,5 milhões de profissionais da região.

Um dos destaques da pesquisa foi o chamado Trust Index, o Índice de Confiança, que avalia a experiência dos colaboradores no ambiente de trabalho e os fatores que sustentam culturas de alta confiança. O indicador permanece no recorde histórico de 91% pelo quarto ano consecutivo.

"A combinação de liderança confiável, inovação, bem-estar, inclusão e propósito cria condições para níveis mais elevados de comprometimento, permanência e percepção de excelência pelos clientes", disse Tatiane.

Premiação

A Inteligo Group, que está presente em países como Panamá e Peru com serviços de consultoria financeira e patrimonial, ocupou o topo do ranking da categoria de pequenas e médias empresas da América Latina. Ao receber o troféu, um representante da companhia reforçou o compromisso de seguir evoluindo junto ao GPTW.

"Estamos muito felizes! Vocês podem confiar em uma coisa: vamos continuar apostando em desenvolver o melhor talento, em apostar nas melhores pessoas e continuar crescendo de mãos dadas com o Great Place to Work", disse ao subir ao palco.



Além da Inteligo Group, completaram o top 5 do ranking: Autofácil, World Wide Technology, Flexform e Maestranza Diesel.

Na categoria de grandes empresas, a primeira posição ficou com a rede de hotéis Hilton, que tem atuação no Brasil, além de outros países da América Latina. Após receber o troféu, a head de Recursos Humanos regional da América do Sul da rede, Vanessa Seguel, celebrou a conquista ao lado de outros integrantes do grupo:

"Esta conquista é de cada um dos líderes que está em cada um dos hotéis. Temos o desafio diário de manter o funcionamento de uma operação em que se trabalha todos os dias, inclusive feriados, e conseguimos fazer com que as pessoas queiram estar lá todos os dias. As pessoas querem ser reconhecidas, ser vistas, ser queridas".

O top 5 do ranking de grandes empresas contou ainda com DHL, TP, Arcos Dorados (McDonald's) e Itaú Unibanco.

A festa terminou com uma apresentação da escola de samba Unidos da Tijuca.

Ranking das grandes empresas premiadas na América Latina:

Hilton

DHL

TP

Arcos Dorados (McDonald's)

Itaú Unibanco

Cisco

PedidosYa

Eurofarma Laboratórios S.A.

Gentera

SAP

AbbVie

Scotiabank

Accenture

Sicredi

Grupo Financiero Bantrab

Interbank

Banco Internacional

Experian

Hyatt Hotels Corporation

Magazine Luiza S.A.

Banco Guayaquil

Astrazeneca

Grupo Distelsa

Allianz

NTT Data

Schneider Electric

plazaVea y Vivanda

Parque del Recuerdo

Casa de Campo Resort & Villas

Marriott International

The AES Corporation

Salesforce

CBN

Diunsa

NGR

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena -SPRC-

Grupo Efe

Fundimisa Fundição e Usinagem

Banco Economico

Gazin

Zoom International Services C.A.

Coats

MetLife

Grupo Visagio

Novo Nordisk

Viacredi

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

MAG Seguros

Santander

Frontera Energy

Zurich Seguros

Vivo

CCO Credibanco

Tokio Marine Seguradora

Tigre Materiais e Soluções para Construção

Deloitte

Fundación Genesis Empresarial

Fantasías Miguel

APAP

Hilti

Diestra Hoteles

Universidad Central del Paraguay SA

Metso

Red Ambiental

Catalonia Hotels & Resorts

Banco de Finanzas

Siemens Healthineers

Monex

Fecomércio RS Sesc, Senac, Ifep

Alsuper

Ensa

EY

Lipigas

Interseguro Compañia de Seguros

Grupo Universal

Naturisa

Conmed

Universidad Tecnológica del Perú - UTP

Totto

Grupo Sid

Comfenalco Cartagena

Accor

Cresol

Triple A

Volkswagen Truck & Bus indústria e Comércio de Veículos Ltda.

SC Johnson

DP World Logistics

Assurant

Cineplanet

ADL Digital Lab

Banco BV

Banco Base

TE Connectivity Automotriz Empalme

Banco Popular Dominicano

Avanade do Brasil Ltda.

Homecenters Peruanos SA - Promart

Ramo

Konecta

Farmacias Peruanas

Mondelez International

Ranking das médias/pequenas empresas premiadas na América Latina:

Inteligo Group

Autofácil

World Wide Technology

Flexform

Maestranza Diesel

Grupo Landa

Universidad Siglo 21

Fedecredito

BHS Soluções Digitais Ltda.

Wines & Spirits

KKAF Seguridad Privada

Puntos Colombia

Icontec

Generadora Metropolitana

Aeris Holding CR

Profuturo AFP

Coorporación Quiport

Tendencia S.A.

On Net Fibra

Creditel

ManpowerGroup Chile

Aseguradora del Sur

CONTPAQi

Vesta Customs

Crossnet

Gases del Oriente

Oldelval

ABN Digital

Alpha

Envasur

Murex

Laboratorio Cofasa S.A.

Protecta S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros

Gestión Integral de Proyectos S.A.S

Terbol

Capemisa

Unifranz

Hospital de Especialidades de la Ciudad

Decathlon

Cevaldom S.A.

AW

Aeropuertos Uruguay

TI724

IAS Software

Avanza Sólido

Cervepar

Hotel Saint George

Integro

Morel Vulliez

Refresco - Mexico

Gramalote Colombia

Pronto

Itacamba

Líder Grupo Constructor

Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - Contecar-

BBraun

Grupo Paz

Gran Américas Fontibón 1

Grupo Fiasa

Centro de Convenciones de Costa Rica

Auditoría Superior Del Estado De Chihuahua

Agrotec

Dolmen

Netdata

Compra Gamer

BEON.tech

Fiduprevisora

Nubiral

Next Shipping

Slalom Consulting

Roomie-IT Services

Chévere Salud

FINSUS

Previred

Elyte Tecnologia

Simple

The Buenaventura Golf & Beach Resort

Crédito de La Casa

Jockey Plaza

ZS

Brasal Veículos

Cyberpuerta

Sicoob Credicopa

Fresenius Kabi

Enable Empowering Strategies

Bancard

Century 21

Clarika

Mercos

Instituto Inova Mais

Cartório Bruno Quintiliano

Seguros Confianza

Globo Serviços, Locação e Consórcios Lrda.

Belz Corretora de Seguros

Madisa

AutoEastern

Kyocera

Aurum

Dismac

Sieg Soluções Fiscais Estratégicas

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