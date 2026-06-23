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TURISMO Gramado e Santiago estão na mira dos brasileiros nas férias de julho Pesquisa da Decolar mostra os destinos mais buscados no Brasil e no exterior. Procura por hospedagem subiu 40%

O frio parece ser o principal motivador dos brasileiros na escolha de para onde vão viajar nas férias de julho deste ano. Gramado, na Serra Gaúcha, e Santiago, porta de acesso para conhecidas estações de esqui chilenas, estão no topo da lista de destinos mais procurados, segundo levantamento feito pelo Decolar. Eles figuram ao lado de outros de praia e também urbanos. No Brasil, há mais brasileiros viajando de carro.

— Há interesse por roteiros de inverno, grandes centros urbanos e destinos de lazer. Então, por exemplo, entre os nacionais destacam-se Gramado, Campos de Jordão, mas também Maceió, São Paulo e Rio de Janeiro. Outra coisa é que estamos vendo, no Brasil, uma alta na procura por destinos terrestres, para onde se pode viajar de carro — conta Roberto Rizo-Patrón, diretor comercial de Produtos em Destino da Decolar.

Veja os destinos mais buscados, de acordo com o levantamento.

No Brasil

Gramado

São Paulo

Rio de Janeiro

Foz do Iguaçu

Natal

Fortaleza

Maceió

Porto Seguro

Campos do Jordão

Caldas Novas

No exterior

Santiago, Chile

Orlando, EUA

Buenor Aires, Argentina

Bariloche, Argentina

Paris, França

Roma, Itália

Lisboa, Portugal

Nova York, EUA

Ushuaia, Argentina

Londres, Reino Unido

A procura por hospedagem subiu 40% na comparação com as férias de julho do ano passado, principalmente nas viagens nacionais, destaca o executivo, refletindo esse maior número de viagens rodoviárias.







Ainda assim, ele afirma que a procura segue equilibrada entre destinos internacionais e nacionais e não verifica aumento de preço relevante em destinos de férias. Cresce a escolha por roteiros que incluam experiências, com atividades, passeios e vivências locais.

— Estamos vendo mais antecedência de compra, sobretudo nos roteiros internacionais, além de mais oferta hoteleira, disponibilidade aérea, isso também ajuda — diz Rizo-Patrón. — Outra coisa importante é o parcelamento. A gente trabalha em meios de pagamento flexíveis para que as pessoas possam viajar melhor e com mais frequência, o que ainda mais importante num ano com tantos feriados.

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