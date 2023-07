A- A+

Inflação Grande Recife registra a segunda maior inflação do país em junho, aponta levantamento do IBGE Produtos e serviços tiveram alta de 0,28% nos preços

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11), revelaram que o Grande Recife registrou a segunda maior inflação do país no mês de junho, com um aumento de 0,28% nos preços de produtos e serviços. A capital pernambucana ficou atrás apenas de Belo Horizonte, que teve uma inflação de 0,31%. Enquanto isso, o Brasil registrou uma deflação de 0,08% neste mês.

Durante o primeiro semestre, o Grande Recife registrou uma inflação de 2,52%, ficando como a sexta região com menor aumento de preços no País. Em comparação, a média nacional foi ligeiramente superior, atingindo 2,87%. Já nos últimos 12 meses, de julho de 2022 a junho de 2023, a variação acumulada na região foi de 2,47%, também a sexta menor do Brasil, enquanto a média nacional foi de 3,16%.

A gerente de planejamento e gestão do IBGE em Pernambuco disse que a alta na inflação de junho é resultado de aumentos pontuais em produtos com peso significativo na cesta de consumo. “A gasolina teve um aumento de 4,09%, enquanto a energia elétrica teve um aumento de 3,73%, especificamente nas taxas que incidem sobre o consumo dela. Por outro lado, houve quedas importantes nos preços do gás de botijão (-5,8%) e dos automóveis novos (-3,75%) com a política de incentivo às montadoras”.

Na Região Metropolitana do Recife, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IPCA, dois apresentaram deflação em junho: Comunicação (-0,24%) e Artigos de Residência (-0,47%). A maior inflação ocorreu na categoria Vestuário, com um aumento de 0,7% em relação ao mês anterior. Em seguida, estão Habitação (0,58%), Transportes (0,57%), Despesas pessoais (0,32%), Saúde e cuidados pessoais (0,17%), Alimentação e bebidas (0,13%) e Educação (0,05%).

Os dados também revelaram que os cinco produtos ou serviços com o maior aumento de preço foram o tomate (30,26%), o alho (8,42%), a maçã (6,61%), o açúcar cristal (6,06%) e a maionese (5,87%). Já os itens com maior redução de preço foram o coentro (-13,41%), o óleo diesel (-7,75%), a melancia (-7,47%), o óleo de soja (-7,15%) e o mamão (-6,08%).

