Leilão Gravatá recebe leilão com oferta de duas mil cabeças de gado e expectativa de movimentar R$ 4 mi Evento ocorre no próximo sábado (7), no Haras SSC, com transmissão online e apoio de criadores de todo o Nordeste

O município de Gravatá, localizado no Agreste de Pernambuco, será sede, no próximo sábado (7), do 1º Leilão Pecuária Brasil. O evento terá início ao meio-dia, no Haras SSC, e deve reunir entre 300 e 400 pessoas de forma presencial, além de contar com participação remota por meio de lances via telefone e transmissão ao vivo pelo canal “Rural Play” no YouTube.

Organizado pelo pecuarista Roy Azevedo, do Rancho Diamante, e conduzido pela leiloeira Pecuária Leilões, o evento colocará em oferta cerca de 2 mil animais das raças Nelore, Angus, Guzerá e Brahman, voltados para as fases de cria, recria e engorda. Os animais foram previamente filmados nas propriedades de origem e serão exibidos em telões durante o leilão. O gado não estará fisicamente no local.

De acordo com Roy Azevedo, o objetivo do leilão é fomentar o setor pecuário nordestino, oferecendo aos criadores a possibilidade de renovar ou ampliar seus rebanhos, além de estimular a circulação de recursos em um momento de retomada de produtividade impulsionada pelas recentes chuvas.

“São aproximadamente duas mil cabeças de gado e um faturamento esperado de cerca de R$ 4 milhões. Esse tipo de evento é muito importante para a pecuária do Nordeste. Um vende, o outro compra, e isso movimenta bastante o setor”, afirmou o organizador.

Participação

O leilão conta com apoio de pecuaristas e lideranças do setor agropecuário de vários estados do Nordeste. Entre os apoiadores estão o Grupo EQM, o deputado estadual France Hacker, o deputado federal Waldemar Oliveira, e a Sociedade Nordestina dos Criadores, representada por Delmiro Gouveia e Alexandre Vasconcelos.

Além da oferta de animais de criadores pernambucanos, o leilão também incluirá lotes oriundos de estados vizinhos, como Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. A diversidade de origem dos animais reforça o caráter regional do evento e amplia a sua importância para a pecuária de corte no Nordeste.

As recentes chuvas que atingiram diversas regiões do semiárido nordestino contribuíram para a melhora das condições de pastagem, o que, segundo os organizadores, aumenta o interesse do setor por eventos desse tipo.

Lances

Os lances poderão ser realizados de forma presencial, no local do evento, ou por telefone, nos seguintes contatos: Roy Azevedo: (81) 99600-9190; Alberto: (81) 99949-2546; Rodrigo: (81) 98153-9190; Laender: (67) 99971-2309

O formato híbrido permite a participação de compradores de diferentes regiões, ampliando o alcance comercial do leilão. A transmissão ao vivo também visa dar maior transparência ao processo e facilitar a logística para criadores que não poderão estar presentes em Gravatá.

“A leiloeira filma o gado e o público presencial e em casa pode dar lance. Isso permite a participação de está viajando ou trabalhando. Já vendemos até para clientes nos Estados Unidos”, disse Roy.

Setor

O leilão ocorre em um contexto de reanimação do mercado agropecuário, com aumento gradual no preço da arroba do boi e maior demanda por animais de qualidade genética para engorda e reprodução. A realização do evento é considerada estratégica para estimular negócios no segundo semestre e fortalecer as cadeias produtivas da pecuária de corte na região.

