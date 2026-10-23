Grécia proíbe menores de 15 anos de utilizar redes sociais
Proibição entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027. Empresas terão dois meses e meio para desenvolver sistema de verificação de idade dos usuários
O Parlamento grego aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei que proíbe menores de 15 anos de utilizar redes sociais, em meio à crescente preocupação com o impacto dessas plataformas na saúde e na segurança dos menores.
A proibição entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027, segundo informou a agência Reuters.
Segundo o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, as empresas de redes sociais terão cerca de dois meses e meio para desenvolver um sistema de verificação da idade dos usuários, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção de sua privacidade.
Leia também
• Shein concorda em pagar US$ 100 milhões para encerrar investigação do governo dos EUA
• Americanas conclui venda de 6ª loja do Natural da Terra para o Oba Hortifruti
• Brisanet, que atua no Nordeste, fecha acordo para oferecer banda larga via satélite em todo Brasil
A Grécia está entre os sete países da União Europeia que buscam, em conjunto com a Comissão Europeia, uma solução para a verificação da idade dos usuários.
Segundo o governo, a medida tem como objetivo ajudar os pais a lidar com o tempo excessivo diante das telas e com a prática de rolar continuamente o conteúdo nas redes sociais, conhecida como “rolagem infinita”, que priva as crianças do sono, da capacidade de concentração e do tempo de convivência com os amigos.
A Austrália tornou-se o primeiro país a aprovar uma lei que restringe o acesso de menores às redes sociais no ano passado. A França também aprovou uma lei semelhante, mas o Conselho Constitucional do país a derrubou em agosto.