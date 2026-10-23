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tecnologia Grécia proíbe menores de 15 anos de utilizar redes sociais Proibição entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027. Empresas terão dois meses e meio para desenvolver sistema de verificação de idade dos usuários

O Parlamento grego aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei que proíbe menores de 15 anos de utilizar redes sociais, em meio à crescente preocupação com o impacto dessas plataformas na saúde e na segurança dos menores.

A proibição entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027, segundo informou a agência Reuters.

Segundo o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, as empresas de redes sociais terão cerca de dois meses e meio para desenvolver um sistema de verificação da idade dos usuários, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção de sua privacidade.

A Grécia está entre os sete países da União Europeia que buscam, em conjunto com a Comissão Europeia, uma solução para a verificação da idade dos usuários.

Segundo o governo, a medida tem como objetivo ajudar os pais a lidar com o tempo excessivo diante das telas e com a prática de rolar continuamente o conteúdo nas redes sociais, conhecida como “rolagem infinita”, que priva as crianças do sono, da capacidade de concentração e do tempo de convivência com os amigos.

A Austrália tornou-se o primeiro país a aprovar uma lei que restringe o acesso de menores às redes sociais no ano passado. A França também aprovou uma lei semelhante, mas o Conselho Constitucional do país a derrubou em agosto.

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