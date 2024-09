Greve afeta Tesouro Direto: posso resgatar dinheiro já aplicado? Vou ter prejuízo?

A- A+

A venda de títulos do Tesouro Direto estão suspensas a partir desta terça-feira devido à greve dos servidores que trabalham no Tesouro Nacional. O órgão diz que operações agendadas para hoje devem ser remarcadas. A paralisação, no entanto, não afeta resgates. Ou seja, quem quiser sacar recursos não terá problema.

Veja abaixo o que será possível e o que não será possível fazer durante a greve:

Posso resgatar dinheiro aplicado no Tesouro Direto hoje?

Sim, as operações de resgate não serão impactadas.

Quero comprar títulos do Tesouro Direto. Sou afetado pela greve?

Sim. De acordo com comunicado do Tesouro Nacional, a paralisação impede a realização de operações de venda de títulos, afetando os investidores que utilizam o programa para adquirir papéis do governo federal.

Tinha uma operação de compra de títulos agendada para hoje. O que faço?

Todos os agendamentos de compra previstos para hoje serão automaticamente cancelados. O Tesouro orienta que os investidores reprogramem suas aquisições para datas posteriores.

Terei prejuízo com a greve?

Para quem já tem dinheiro aplicado, a greve não afeta em nada a remuneração dos títulos. Pedro Lang, economista e sócio da Valor Investimentos, ressalta ainda que a segurança do sistema está mantida.

"Diria que existe esse desconforto pela inconveniência do sistema não estar disponível, isso pode atrapalhar pessoas que tinham compromissos, mas isso não diminui a segurança do Programa (Tesouro Direto)."

Posso ter perdas ao reagendar as operações?

Na avaliação de Guilherme Viana, especialista em renda fixa da Veedha Investimentos, reagendar a compra não trará prejuízo direto ao investidor.

"Todavia, a greve e a interrupção das operações deixam o investidor que compra títulos públicos no escuro, sem parâmetros de taxas durante o horário normal de funcionamento do mercado. O único indicativo são as taxas compiladas no dia anterior pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), mas o intervalo aqui é amplo" explica.

Qual o efeito da greve para o governo federal?

De acordo com Vanessa Leone, especialista em mercado de capitais e sócia da The Hill Capital, a paralisação poderá atrapalhar a gestão da dívida pública, já que vai afetar a venda de títulos.

"Em relação aos títulos, com uma redução na demanda, podemos ter um aumento das taxas de juros para novos lançamentos. Além disso, o Tesouro Nacional pode ajustar preços e taxas para garantir operações justas quando as vendas retomarem."

