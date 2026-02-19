Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
aeroportos

Greve geral na Argentina afeta voos entre Buenos Aires e o Recife 

Trabalhadores do país aderiram à greve geral contra a reforma trabalhista promovida pelo presidente Javier Milei

Reportar Erro
Greve geral na Argentina afetou dois voos do Recife para Buenos AiresGreve geral na Argentina afetou dois voos do Recife para Buenos Aires - Foto: Chico Andrade/Divulgação

A greve geral que acontece na Argentina provocou o cancelamento de dois voos da empresa Jetsmart entre Buenos Aires e o Recife, mais precisamente para o aeroporto Ezeiza (EZE), nesta quinta-feira (19).

A greve é motivada pela reforma trabalhista proposta pelo governo do presidente Javier Milei. A paralisação foi iniciada por volta da meia-noite e promete durar 24 horas.

De acordo com a Aena, empresa que opera o Aeroporto Internacional dos Guararapes, os demais aeroportos gerenciados pela empresa não foram atingidos. Em nota, a Aena orientou que os passageiros procurassem as companhias aéreas para verificar a situação dos voos marcados.

Confira a nota na íntegra:
A Aena informa que, em razão da greve na Argentina, há 1 chegada e 1 partida canceladas nos voos entre Recife e Buenos Aires. Não há impacto nos demais aeroportos administrados pela Aena no Brasil.

A Aena orienta que os passageiros busquem as companhias aéreas para saber o status de seus voos.

Leia também

• Guarulhos tem 14 voos cancelados por causa de greve contra reforma trabalhista na Argentina

• Greve na Argentina provoca cancelamentos de voos e afeta operações da Latam e Gol

• Começa greve geral na Argentina contra a reforma trabalhista de Milei

Greve
O governo Milei aprovou no Senado argentino uma proposta de reforma trabalhista que é alvo de críticas de sindicatos. Entre as propostas do texto, que deve ser apreciado pela Câmara dos Deputados do país nesta quinta (19), estão a redução de indenizações em caso de demissão, limitação a protestos e previsão de jornadas de trabalho mais longas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter