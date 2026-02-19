A- A+

aeroportos Greve geral na Argentina afeta voos entre Buenos Aires e o Recife Trabalhadores do país aderiram à greve geral contra a reforma trabalhista promovida pelo presidente Javier Milei

A greve geral que acontece na Argentina provocou o cancelamento de dois voos da empresa Jetsmart entre Buenos Aires e o Recife, mais precisamente para o aeroporto Ezeiza (EZE), nesta quinta-feira (19).

A greve é motivada pela reforma trabalhista proposta pelo governo do presidente Javier Milei. A paralisação foi iniciada por volta da meia-noite e promete durar 24 horas.

De acordo com a Aena, empresa que opera o Aeroporto Internacional dos Guararapes, os demais aeroportos gerenciados pela empresa não foram atingidos. Em nota, a Aena orientou que os passageiros procurassem as companhias aéreas para verificar a situação dos voos marcados.

Confira a nota na íntegra:

A Aena informa que, em razão da greve na Argentina, há 1 chegada e 1 partida canceladas nos voos entre Recife e Buenos Aires. Não há impacto nos demais aeroportos administrados pela Aena no Brasil.

A Aena orienta que os passageiros busquem as companhias aéreas para saber o status de seus voos.

Greve

O governo Milei aprovou no Senado argentino uma proposta de reforma trabalhista que é alvo de críticas de sindicatos. Entre as propostas do texto, que deve ser apreciado pela Câmara dos Deputados do país nesta quinta (19), estão a redução de indenizações em caso de demissão, limitação a protestos e previsão de jornadas de trabalho mais longas.

Veja também