Greve geral na Argentina afeta voos entre Buenos Aires e o Recife
Trabalhadores do país aderiram à greve geral contra a reforma trabalhista promovida pelo presidente Javier Milei
A greve geral que acontece na Argentina provocou o cancelamento de dois voos da empresa Jetsmart entre Buenos Aires e o Recife, mais precisamente para o aeroporto Ezeiza (EZE), nesta quinta-feira (19).
A greve é motivada pela reforma trabalhista proposta pelo governo do presidente Javier Milei. A paralisação foi iniciada por volta da meia-noite e promete durar 24 horas.
De acordo com a Aena, empresa que opera o Aeroporto Internacional dos Guararapes, os demais aeroportos gerenciados pela empresa não foram atingidos. Em nota, a Aena orientou que os passageiros procurassem as companhias aéreas para verificar a situação dos voos marcados.
Confira a nota na íntegra:
A Aena informa que, em razão da greve na Argentina, há 1 chegada e 1 partida canceladas nos voos entre Recife e Buenos Aires. Não há impacto nos demais aeroportos administrados pela Aena no Brasil.
A Aena orienta que os passageiros busquem as companhias aéreas para saber o status de seus voos.
Greve
O governo Milei aprovou no Senado argentino uma proposta de reforma trabalhista que é alvo de críticas de sindicatos. Entre as propostas do texto, que deve ser apreciado pela Câmara dos Deputados do país nesta quinta (19), estão a redução de indenizações em caso de demissão, limitação a protestos e previsão de jornadas de trabalho mais longas.