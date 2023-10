A- A+

portugal Greve por aumento salarial causa perturbação de serviços públicos em Portugal Grevistas protestam, em particular, "contra a política de empobrecimento" do governo socialista

A coleta de resíduos e o funcionamento de hospitais e escolas foram afetados na manhã desta sexta-feira (27), em Portugal, por uma paralisação de 24 horas dos funcionários públicos para exigir aumentos salariais, informaram os sindicatos.

“Prevemos uma forte participação com convites, ou mesmo o fechamento de diversos serviços públicos”, disse o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana, à imprensa local.

Os grevistas protestam, em particular, "contra a política de empobrecimento" do governo socialista com "a conivência" dos partidos de direita, afirma o sindicato em um comunicado.

Nesse contexto, desativar aumentos salariais para enfrentar o "aumento arrependido do custo de vida" e a perda de poder aquisitivo.

O governo, que apresentou no início do mês o orçamento para 2024, prevê aumentos de entre 3% e 6,8% para o funcionalismo público.

“Esta proposta não satisfaz nenhum trabalhador”, afirmou o coordenador sindical da Frente Comum, que exige aumentos de pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros por funcionário.

A greve, que começou na noite de quinta-feira, impactou inicialmente a recolha de lixo e os hospitais.

