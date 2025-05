A- A+

BRASIL Gripe aviária: governo investiga cinco casos, com surgimento de nova suspeita no Pará Ministério da Agricultura deve divulgar resultado de testes ainda hoje

Um novo caso suspeito de gripe aviária, desta vez em Eldorado dos Carajás, no Pará, passou a ser investigado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Com isso, agora as autoridades sanitárias analisam cinco possíveis focos da doença.

A informação foi divulgada pelo Mapa.



Dos cinco casos em investigação, dois são em granjas comerciais, em Ipumirim (SC) e Aguiarnópolis (TO). Os demais, incluindo o do Pará, são de produção familiar para subsistência e se localizam em Estância Velha (RS) e Salitre (CE).

Até segunda-feira, havia sete casos suspeitos sendo investigados, mas, no fim do dia, três foram negativos para a gripe aviária. As propriedades se localizam em Gracho Cardoso (SE), Nova Brasilândia (MT) e Triunfo (RS). A expectativa é que novos resultados serão divulgados ainda hoje.

No fim da semana passada, foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no município gaúcho de Montenegro. Nesta terça-feira, serão concluídos o processo de desinfecção da área e outras providências tomadas.

A partir desta quarta (21), o Brasil precisará de 28 dias para ser considerado livre do vírus, desde que não surja mais nenhum caso. A partir de então, o governo notificará a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e procurará os parceiros internacionais para a retomada das exportações. Dezenas de países fecharam total ou parcialmente seus mercados para o frango brasileiro.

Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se nos próximos 15 dias a situação permanecer como está, sem o registro de novos casos, dificilmente surgirão novos episódios da doença.

