BRASIL Gripe aviária: governo investiga possíveis novos casos no Rio Grande do Sul e Tocantins Ministério da Agricultura disse que medidas de controle e vigilância foram tomadas

O Ministério da Agricultura informou neste domingo que apura a existência de dois possíveis novos casos de gripe aviária. Um deles se encontra em um raio de três quilômetros da granja onde o primeiro caso foi encontrado, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Outra possibilidade de foco apurada é no município de Aguiarnópolis, no Tocantins.

Em nota, a pasta disse que o possível novo caso encontrado no Rio Grande do Sul é em uma granja voltada para a subsistência e “não possui impacto no comércio internacional, nem na segurança dos alimentos inspecionados”.

“As amostras coletadas nessa investigação estão em trânsito para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, no município de Campinas (LFDA-SP) e serão processadas amanhã (19/05), com previsão inicial de resultado preliminar para o final do dia. Na propriedade foco já ocorreu o descarte de todas as aves e de seus ovos e está sendo realizada a limpeza e desinfecção de todas as instalações”, diz ainda a nota.





Em relação à possibilidade de um novo caso no Tocantins, o governo disse que há “baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade".

“Há investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis (TO). A análise preliminar das amostras coletadas, revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados”.

Países como China, México, Chile, Argentina, Uruguai e os que compõem a União Europeia decidiram suspender a importação de carne de frango do Brasil enquanto não houver uma mitigação dos casos.

No sábado, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirmou que o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, registrado na última quinta-feira na cidade gaúcha de Montenegro, marca uma nova etapa na presença do vírus no país. Até então, a doença havia sido registrada em território brasileiro apenas em aves silvestres e de criação caseira. Mas ressaltou que o consumo de frango e ovos segue seguro.

O governo do Rio Grande do Sul afirma que, com a confirmação do foco de gripe aviária, iniciou ações do Plano Nacional de Contingência da Influenza Aviária, que prevê isolamento de área no município de Montenegro, eliminação das aves restantes da granja infectada e protocolo de desinfecção do local.

O risco de transmissão da doença para seres humanos é considerado baixo. Apesar disso, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul tem monitorado as pessoas que puderam se expor aos animais infectados, em especial os trabalhadores das áreas afetadas.

