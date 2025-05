A- A+

FLEXIBILIZAÇÃO Gripe aviária: governo negocia com a China regionalização do embargo ao frango brasileiro Ministro da Agricultura afirma que há "tratativas", mas diz que é preciso aguardar o fim do ciclo do vírus

Em reunião com integrantes da Frente Parlamentar de Agricultura (FPA), nesta terça-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou esperar que parceiros internacionais, como a China e a União Europeia, possam "regionalizar" a suspensão das compras de frango brasileiro.

Na prática isso significaria restringir o embargo ao Rio Grande do Sul, ou a um raio de 10 km do foco onde foi detectado o caso de gripe aviária em uma granja comercial do município gaúcho de Montenegro.

Fávaro disse que já existem tratativas com os chineses para que isso aconteça.

— Temos que ter cautela. O período de incubação do vírus é de 28 dias. Temos transparência na condução do processo, informando todos os casos suspeitos e os casos negativos vão garantir um ativo para propormos à China a regionalização. Há indícios que pode ser regionalizado, mas cinco dias (desde a confirmação do caso no Rio Grande do Sul) é muito pouco tempo — afirmou o ministro. — A partir do momento que não surjam novos casos em 28 dias da região e a gente cumpre o protocolo, isso deve acontecer para a China e União Europeia — completou.

Segundo interlocutores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o governo brasileiro teria encaminhado às autoridades sanitárias chinesas a flexibilização do protocolo usado pela China. Assim como outros 17 mercados para o frango do Brasil, os chineses suspenderam as compras de todo o país, e não apenas do Rio Grande do Sul.

Um documento dirigido a Pequim diz que, "considerando as robustas medidas técnicas adotadas, o Brasil gostaria de explorar respeitosamente a possibilidade de uma abordagem regionalizada para este evento, em alinhamento com os princípios da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) e os procedimentos previstos em nosso protocolo bilateral de carne de frango".

O ministro ressaltou que o Rio Grande do Sul negociava com a China a liberação das exportações de carne de frango para o país asiático. Com o registro da doença, a abertura do mercado chinês ficou ainda mais difícil.

— O protocolo com a China restringe o Brasil como um todo, mas no caso de Newcastle (doença que atinge aves domésticas e silvestres), estávamos na iminência de ser anunciado o levantamento da suspensão no Rio Grande do Sul. Isso estava completamente resolvido antes da confirmação do caso de gripe aviária — disse Fávaro.

Veja também