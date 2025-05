Gripe aviária: ministro da Agricultura atualiza informações

A- A+

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, atualiza, nesta segunda-feira, as informações sobre a gripe aviária, após a confirmação de um foco em granja comercial no Rio Grande do Sul.

Desde a confirmação de um foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro, no fim da semana passada, surgiram seis casos suspeitos da doença, sendo dois deles em granjas comerciais: Aguiarnópolis (TO) e Ipumirim (SC).

Os demais casos foram verificados em locais de produção doméstica de subsistência. São eles Trinfo (RS), Nova Brasilândia (MT), Gracho Cardoso (SE) e Salitre (CE).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), até o momento 13 mercados fecharam totalmente ou parcialmente suas portas ao frango brasileiro. Nove deles suspenderam as compras de todo o Brasil e o restante restringiram as aquisições do Rio Grande do Sul, ou de Montenegro.

O ciclo da doença dura cerca de 28 dias. Somente depois disso é possível reivindicar de volta o status de país livre de gripe aviária. Em entrevista ao GLOBO, mais cedo, o ministro afirmou que, se nos próximos 15 não surgir nenhum caso, dificilmente serão registrados novos episódios.

Os parceiros internacionais que suspenderam totalmente as compras do Brasil são China, União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul. Já os países que adotaram restrições apenas ao município ou ao estado são Filipinas, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Japão.

