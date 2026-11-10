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Feriado Grito da República: veja o que abre e fecha em Olinda nesta terça-feira (10) Serviços essenciais e parte dos mercados e feiras funcionam normalmente durante o feriado municipal

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, celebra o feriado municipal do Grito da República nesta terça-feira (10).

Em razão da comemoração do dia, o funcionamento dos serviços municipais será alterado, com a manutenção das atividades essenciais e mudanças nos horários de alguns serviços e equipamentos públicos.

A data faz referência ao acontecimento do ano de 1710, quando o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo defendeu, durante uma sessão do Senado da Câmara de Olinda, a instituição de uma república.

O episódio é considerado uma das primeiras manifestações em defesa de um governo republicano no Brasil, ainda no período colonial, e antecede movimentos históricos como a Inconfidência Mineira e as Revoluções Americana e Francesa.

Confira o que abre e fecha em Olinda nesta terça-feira (10):

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Já as unidades básicas e policlínicas estarão fechadas.

Coleta de lixo

A coleta de lixo será mantida normalmente, com 100% da frota em operação. A Prefeitura orienta que a população respeite o horário habitual de recolhimento e evite o descarte irregular de resíduos, contribuindo para a limpeza urbana.

Mercados públicos e feiras

Os mercados públicos de Peixinhos e Sítio Novo funcionarão normalmente, das 7h às 17h. A feira de Rio Doce também estará aberta no mesmo horário.

Já as feiras do Areal e de Caixa d'Água não funcionarão durante o feriado.

Shopping Patteo

Por causa do feriado, as lojas e operações de alimentação e lazer do Shopping Patteo abrem em horário especial nesta terça-feira, das 12h às 21h. Cinema, academia e serviços do Piso L4 funcionam conforme programação.

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