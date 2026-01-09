A- A+

inteligência artificial Grok desativa ferramenta que permite despir pessoas para usuários não pagantes Decisão que gera críticas de governos do Reino Unido e da União Europeia

Grok, o assistente de inteligência artificial da plataforma de Elon Musk, desativou nesta sexta-feira (9) sua função de criação de imagens para usuários não pagantes, após ser criticado por gerar imagens falsas sexualmente explícitas de mulheres e menores.

Essas imagens, criadas por meio da edição de fotos ou vídeos de pessoas reais para que parecessem nuas, provocaram protestos em todo o mundo.

Quando os usuários do X acessaram o Grok nesta sexta-feira, o assistente respondeu: "A geração e a edição de imagens estão atualmente reservadas aos assinantes pagos. Você pode assinar para desbloquear essas funções".

Essa desativação limitada provocou indignação no governo do Reino Unido, um dos principais críticos de Elon Musk.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, denunciou a medida da plataforma, afirmando que ela "simplesmente transforma um recurso que permite a criação de imagens ilegais em um serviço premium", o que ele chamou de "um insulto às vítimas de misoginia e violência sexual".

Em Bruxelas, a Comissão Europeia "tomou conhecimento das últimas alterações", mas as considerou insuficientes.

"Com ou sem assinatura paga, isso não muda nosso problema fundamental: simplesmente não queremos ver essas imagens", declarou Thomas Régnier, porta-voz da Comissão Europeia para Assuntos Digitais.

"O que pedimos às plataformas é que garantam que seu design e sistemas não permitam a geração desse conteúdo ilegal", acrescentou.

Bruxelas anunciou na quinta-feira a imposição de uma medida cautelar ao X após o escândalo relacionado às imagens sexualmente explícitas de menores geradas pelo Grok.

A Comissão Europeia disse ter emitido uma "ordem de retenção", uma medida legal que obriga o X a "preservar todos seus documentos internos relacionados ao Grok até o final de 2026", declarou um porta-voz à imprensa.

No início de dezembro, a UE multou o X em 120 milhões de euros (753 milhões de reais na cotação atual) por descumprir a Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), apesar de reiteradas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusa o bloco europeu de atacar as gigantes tecnológicas americanas com sua legislação digital.

Na terça-feira, o governo britânico instou o X a encontrar uma solução "urgente" para evitar a proliferação de imagens falsas "escandalosas" de mulheres nuas e de menores geradas pelo Grok.

"O que vimos online nos últimos dias é absolutamente repugnante e inaceitável em qualquer sociedade que se preze", declarou Liz Kendall, ministra de Tecnologia do governo trabalhista de Keir Starmer.

Veja também