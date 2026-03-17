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NEGÓCIOS Grupo 3corações compra operações da General Mills no Brasil por R$ 800 milhões Transação inclui as marcas Yoki e Kitano, que serão mantidas

O Grupo 3corações, líder no segmento de cafés, comprou as operações no Brasil do grupo norte-americano General Mills. A transação, avaliada em R$ 800 milhões, inclui as marcas Yoki e Kitano.

A operação no Brasil contribuiu com US$ 350 milhões para as vendas líquidas da General Mills no ano fiscal de 2025.

O grupo norte-americano comprou a Yoki da família de imigrantes japoneses em 2012 por cerca de R$ 2 bilhões, em meio a uma tragédia familiar - o assassinato do neto do fundador, o diretor Marcos Kitano Matsunaga.

O negócio anunciado nesta terça-feira (17) marca um movimento estratégico para expandir a atuação da 3corações no setor alimentício, para além do café.

A Yoki é famosa por produtos como farofa, pipoca de micro-ondas, batata palha e farináceos.

Já a Kitano é referência em temperos naturais.

"A integração dos novos produtos permite que a companhia atenda a todas as ocasiões de consumo do brasileiro, do café da manhã ao jantar", afirma um comunicado do Grupo 3corações.

As marcas serão mantidas.

Fundado em 1959, o Grupo 3corações é conhecido por suas mais de 30 marcas de cafés no Brasil, com produtos que incluem cafés torrados e moídos, cappuccino, cápsulas, solúveis, instantâneos e prontos para beber. No Brasil, está presente em mais de 600 mil pontos de venda, de acordo com o comunicado.

"A venda reforça a prioridade da General Mills de remodelar seu portfólio para gerar um crescimento lucrativo a longo prazo", afirma a empresa norte-americana em outro comunicado.

O grupo está desde 2018 redesenhando suas operações, com vendas de ativos e aquisições, com foco em áreas prioritárias, incluindo sorvete super-premium, comida mexicana, barras de lanche e comida para pets. "Após a conclusão da venda, a General Mills terá renovado quase um terço de seu portfólio por meio de aquisições e desinvestimentos desde o ano fiscal de 2018."

A conclusão da transação ainda precisa da aprovação das autoridades regulatórias e é esperada para o final de 2026.

O Goldman Sachs assessorou a General Mills. O Deutsche Bank assessorou a 3corações.

Na assessoria jurídica, o KLA Advogados esteve com a empresa norte-americana e o Miguel Neto Advogados com os brasileiros.

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