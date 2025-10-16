A- A+

Negócios Grupo Abra, dono da Gol e Avianca, anuncia compra de 57 aviões da Airbus em expansão internacional Embora a Gol tenha assinado contratos para os A330, o Grupo Abra é quem vai decidir qual companhia ficará com as aeronaves

O Grupo Abra, holding que controla a brasileira Gol Linhas Aéreas e a colombiana Avianca, anunciou nesta quinta-feira (16) um novo plano de frota, que prevê a incorporação de 57 aeronaves Airbus e marca o avanço da expansão internacional do grupo.

O acordo prevê a incorporação de sete aeronaves de fuselagem larga Airbus A330neo e a compra de mais 50 de fuselagem estreita Airbus A320neo para o grupo.

A Gol foi a empresa responsável por celebrar os acordos de leasing operacional para os até sete A330-900neo, com a Avolon Aerospace Leasing Limited, conforme comunicado pela companhia aérea brasileira ao mercado.

As entregas desses aviões estão programadas para 2026, entretanto, a companhia brasileira ressaltou que, apesar de ter assinado os contratos, a alocação da frota será definida exclusivamente pelo Grupo Abra, acionista controlador da Gol e da Avianca.

A Gol esclareceu que os aviões podem ser operados por qualquer companhia do Grupo Abra e que "a titularidade e custo financeiro será arcado pelo respectivo operador", com a decisão baseada em "necessidades operacionais e financeiras, oportunidades de negócios e a situação operacional e financeira de cada companhia".

O Grupo Abra também anunciou nesta semana que está avaliando uma potencial Oferta Pública Inicial (IPO) de suas ações nos Estados Unidos. Este movimento estratégico ocorre logo após a holding ter comunicado a intenção de fechar o capital da Gol no Brasil.

A Gol vai receber aviões novos?

Apesar da possibilidade em aberto, dada a composição de frota do Grupo Abra, o destino dos novos aviões de longo curso, como os A330neo e A350, pode se alinhar mais às necessidades da Avianca ou da Wamos Air em um primeiro momento.

Isso porque a Gol é a única das três marcas a operar uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737, o que torna a inclusão de modelos de outro fabricante, como a Airbus, mais custosa.

A introdução de uma nova família de aviões naturalmente aumenta as despesas operacionais e de infraestrutura, exigindo novos investimentos em treinamento de tripulação, mecânicos e suporte técnico, fatores que são minimizados pela padronização em torno de um único fabricante.

Já a Avianca, possui aeronaves Airbus A320 e Boeing 787 em sua frota de mais de 140 aviões de passageiros, enquanto a Wamos Air — companhia especializada em operações ACMI (voos realizados com aviões de grande porte alugados com tripulação, manutenção e seguro incluídos, normalmente para atender rotas internacionais ou demanda temporária) — utiliza 13 aeronaves Airbus A330.

— Nossa nova encomenda de A320neo garante as necessidades de renovação e crescimento da frota narrowbody atual. Ao mesmo tempo, reforçamos nossa estratégia de expansão internacional para conectar a América Latina entre si e com o mundo, por meio de uma frota mais eficiente — destacou Adrian Neuhauser, CEO do Grupo Abra.

A primeira aeronave A320neo com a nova cabine Airspace está programada para ser incorporada à frota da Avianca ainda no final de 2025. O novo interior oferece bagageiros até 60% maiores, e proporciona uma maior sensação de espaço pessoal e conforto, com novos designs de janelas e iluminação dinâmica.

O Grupo Abra já possuía pedidos para novas aeronaves de fuselagem estreita (88 da família Airbus A320neo e 96 da família Boeing 737 MAX). Com a opção de 50 novas A320neo, a companhia totaliza 138 unidades desse modelo a serem entregues até 2032.

— A escolha do A350, impulsionada por seu desempenho superior e eficiência econômica, reafirma sua liderança indiscutível nas operações de longa distância. Já o A330neo é um complemento de nova geração e de altíssimo nível para a atual operação de A330 do Grupo Abra. Também estamos entusiasmados por, em um futuro próximo, os passageiros poderem desfrutar da cabine Airbus Airspace no A320neo da Avianca, que oferece um conforto incomparável — afirmou Benoît de Saint-Exupéry, vice-presidente executivo de Vendas da Airbus.

A Gol também informou em seu comunicado que, na data do anúncio, "não há efeito financeiro imediato em decorrência da assinatura dos referidos contratos, tampouco compromissos definitivos de investimento ou de endividamento assumidos por qualquer das companhias que integram o Grupo Abra, dependendo tais efeitos e compromissos da entrega das aeronaves."

Grupo Abra anunciou intenção de IPO nos EUA

Nesta quarta-feira, o Grupo Abra comunicou ao mercado nesta quarta-feira que iniciou a avaliação para uma potencial abertura de capital (IPO) nos Estados Unidos.

Em nota, o grupo afirmou sua intenção de submeter, de forma confidencial, à Securities Exchange Commission (SEC) — o regulador do mercado americano — um rascunho de declaração de registro no Formulário F-1. Este rascunho é referente a uma potencial oferta pública inicial de suas ações ordinárias nos EUA.

O anúncio sobre a possível abertura de capital ocorre poucos dias após o grupo ter comunicado a intenção de retirar as ações da Gol da bolsa brasileira.

Na ocasião, o Grupo Abra ofereceu aos investidores a opção de vender suas ações da Gol ou continuar como acionistas da holding, que se tornará uma entidade privada sob seu controle.

A realização do IPO nos EUA, no entanto, dependerá das condições de mercado e da conclusão do processo de revisão pela SEC.

