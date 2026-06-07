Dom, 07 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negócios

Grupo Abra espera concluir compra da chilena Sky Airline até agosto

Com a incorporação da Sky, a prioridade da Abra passará a ser o fortalecimento das conexões dentro da região

Reportar Erro
Aquisição da Sky pelo Grupo Abra foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no BrasilAquisição da Sky pelo Grupo Abra foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no Brasil - Foto: Divulgação / Ministério dos Transportes

O Grupo Abra, controlador da Gol e da Avianca, espera concluir entre julho e agosto a compra da companhia aérea chilena Sky Airline, segundo o CEO da holding, Adrian Neuhauser.

O executivo afirmou hoje que a operação completará a presença que o grupo buscava construir na América Latina, abrindo espaço para uma etapa de integração entre os negócios.

Na semana passada, a aquisição da Sky pelo Grupo Abra foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no Brasil. De acordo com Neuhauser, resta apenas o aval das autoridades peruanas para a conclusão do negócio.

Leia também

• ONS encerra Plano Emergencial de Gestão de Excedentes com gerenciamento de 1.000 MW

• S&P Global vê risco de nova alta do combustível de aviação e normalização apenas em 2028

• MinC busca apoio do BRICS para infraestrutura cultural

Com a incorporação da Sky, a prioridade da Abra passará a ser o fortalecimento das conexões dentro da região. "Trata-se de integração, de ampliar a conectividade dentro da América Latina e entre a região e as companhias aéreas internacionais, afirmou Neuhauser durante painel na Assembleia Geral Anual da Iata, no Rio de Janeiro.

Em janeiro de 2025, o Grupo Abra chegou a estudar uma fusão com a Azul. As conversas, no entanto, foram interrompidas após o pedido de recuperação judicial da concorrente da Gol. Na época, as empresas descartaram a possibilidade de retomar as negociações para combinar os negócios.

Demanda resiliente
Sobre o atual cenário de alta do combustível de aviação, Neuhauser afirmou que a Abra tem observado pouca reação da demanda ao repasse dos aumentos para as tarifas.

"A passagem é, no fim das contas, uma pequena parcela do gasto total da viagem. Você a torna um pouco mais cara e há formas de compensar isso, como fazer uma refeição a menos em um restaurante ou ficar em um hotel mais barato", afirmou.

Contudo, o executivo destacou o risco de uma desaceleração da demanda caso a inflação continue pressionando o orçamento das famílias. "Nesse ponto, o consumidor pode simplesmente decidir não viajar. E isso não se resolve com preço", disse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter