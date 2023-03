Grupo Accor está de olho no mercado doméstico e exterior

A- A+

Em entrevista coletiva, executivos da Accor - marca que é lider mundial em hospitalidade e tem sete hotéis Pernambuco - disseram que, em 2022, inauguraram 299 hotéis pelo mundo, que totalizaram 43.000 quartos, representando um crescimento orgânico líquido da rede de 3,2%. No total, o ano foi encerrado com um portfólio de 802.269 quartos (5.445 hotéis) e um pipeline de 216.000 quartos (1.247 hotéis).



“O ano ficou marcado pela resiliência, pela recuperação e pelo crescimento. Os viajantes internacionais ainda não estão no nível de 2019, mas o fluxo doméstico aumentou em 2 milhões de viajantes se comparado a 2019, representando 85% dos nossos clientes. O desafio para 2023 é aumentar o fluxo internacional”, acrescentou Thomas Dubaere, CEO Accor Américas - Premium, Midscale & Economy Brands.



A rede abriu 22 hotéis em 2022 na América do Sul, incluindo os primeiros da marca JO&JOE da região (nos destinos Rio de Janeiro e Medellín - Colômbia), By Mercure e ibis em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia; Novotel Arica, ibis Styles Antofagasta e Novotel Puerto Mont, todos no Chile; SLS Puerto Madero, na Argentina, além da chegada da marca Pullman no Peru com dois hotéis: Pullman Lima San Isidro e Pulman Lima Miraflores. O JOE&JOE do Rio de Janeiro, aliás, está sendo o maior sucesso, por ser um local descolado, num prédio histórico totalmente reformado, com design surpreendente, animações e talentos, um hotel no estilo casa de amigos.



