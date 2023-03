A- A+

Negócios Grupo Ampliar inicia atividades no Recife A clínica possui uma casa simulada de 60 m², um tratamento inédito no Nordeste, que replica de maneira real o ambiente doméstico

O Grupo Ampliar Intervenção Comportamental inicia as atividades no Recife, no bairro do Pina, Zona Sul da cidade. A clínica multidisciplinar é especializada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento e oferece serviços integrados que envolvem psicologia, psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. No local, foram investidos R$ 4,5 milhões e gerados mais de 200 empregos.

Uma das principais novidades da clínica é a sua casa simulada, um ambiente inovador com cerca de 60m² que replica de maneira real o ambiente doméstico, especialmente preparado para estimular e desenvolver habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No espaço, os pacientes podem praticar atividades diárias, como cozinhar, arrumar a cama, receber visitas e outras ações que ajudam no seu desenvolvimento.

"A casa simulada é um ambiente onde eles podem praticar habilidades socioemocionais de forma segura e tranquila, além de ser um espaço lúdico e agradável", explica Rodrigo Nery, psicólogo e diretor clínico do Grupo Ampliar.

Além da casa simulada, o Grupo Ampliar oferece outros serviços importantes para os pacientes com TEA e suas famílias, como atendimentos individualizados, grupos terapêuticos, treinamento para pais e cuidadores e acompanhamento escolar.

“O objetivo do Grupo Ampliar é concentrar um local exclusivo para o desenvolvimento de habilidades funcionais de forma mais eficaz”, enfatizou Nery.

A unidade do Grupo Ampliar Intervenção Comportamental fica localizada na Avenida Antônio de Goes, número 617, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

