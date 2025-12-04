A- A+

Restaurante Grupo Bode do Nô anuncia novo restaurante no Clube Líbano, no Pina Nova unidade, que ocupará o antigo endereço do Bargaço, terá projeto assinado por Humberto Zirpolli

O Grupo Bode do Nô anunciou a construção de um novo restaurante, localizado dentro do Clube do Líbano, no bairro do Pina. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2026 no local onde era o tradicional restaurante Bargaço.

De acordo com o Grupo, o projeto, que foi assinado pelo arquiteto Humberto Zirpolli, foi pensado para valorizar o encontro entre o mar, a arquitetura comtemporânea e a experiência gastronômica.

Por isso, a casa apresentará um conceito focado em pescados frescos, ingredientes locais selecionados e releituras sofisticadas de clássicos da cozinha litorânea, mas ainda preservando a identidade nordestina.

A nova unidade marca um movimento estratégico do grupo, que amplia seu portfólio para além da culinária regional.

“Este projeto representa a continuidade do legado deixado pelos nossos pais, Seu Nô e Dona Maria, que começaram com uma pequena barraca em Areias e transformaram o sabor em símbolo de família, afeto e tradição. Agora damos um passo à frente: levamos essa essência para um ambiente de alta gastronomia, mantendo nossas raízes e olhando para o futuro”, afirmam os irmãos e sócios Lucas Gomes e Danilo Gomes, que lideram a segunda geração do grupo.

Veja também