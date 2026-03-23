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Empresa Nacional Grupo Casas Bahia anuncia parceria com Amazon para vendas de produtos no Brasil A partir desta segunda(23), produtos do grupo passam a estar disponíveis na plataforma da Amazon

O Grupo Casas Bahia informou nesta segunda-feira, 23, o início de uma parceria estratégica comercial com a Amazon Brasil, com o objetivo de expandir a oferta de produtos disponíveis aos clientes da plataforma no País.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que, a partir desta segunda, produtos do grupo passam a estar disponíveis na plataforma da Amazon, ampliando o alcance digital do Grupo Casas Bahia e fortalecendo sua estratégia omnichannel.

"Líder no varejo físico brasileiro nessas categorias, a Casas Bahia vem, nos últimos trimestres, consolidando também sua relevância no e-commerce, com crescimento de dois dígitos. Com a parceria, a companhia amplia sua presença em mais um importante canal de vendas, acelerando a expansão de sua atuação digital", afirma.

Em uma segunda fase, a logística da Casas Bahia será integrada à rede da Amazon, tornando seus produtos elegíveis ao selo Prime, com entrega grátis e rápida para membros do programa.

No documento, o CEO do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin, destaca que se trata de um movimento importante e que marca a estratégia omnichannel da companhia. "A entrada na Amazon é mais um passo na construção do maior player 1P omnicanal do Brasil. Estamos expandindo nossos canais de distribuição, mantendo o controle sobre sortimento, preço e, principalmente, a experiência do cliente, alavancando nossa logística como um diferencial competitivo estrutural", afirma.

Já a presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman, diz que a iniciativa representa mais um passo na promessa de ampliar, de forma relevante, a oferta de produtos para os clientes. "Estamos unindo a confiabilidade, conveniência e tecnologia da Amazon com o portfólio e a tradição que a Casas Bahia construiu por décadas no Brasil. Isso facilita o acesso dos brasileiros aos produtos que desejam e precisam, reforçando nosso compromisso de oferecer a maior variedade de portfólio para os mais diversos perfis de consumidor", afirma.

A iniciativa, ressalta a varejista brasileira, contribuirá para que a companhia amplie seus canais de venda e fortaleça sua posição de liderança na comercialização das categorias core (1P) no varejo omnichannel brasileiro.



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