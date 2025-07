A- A+

ESG Grupo Cornélio Brennand publica 5ª edição do Relatório de Sustentabilidade Publicação reforça compromissos com gestão transparente, impacto ambiental e transformação social

O centenário Grupo Cornélio Brennand (GCB), formado pelas empresas Atiaia Renováveis, Iron House e VIVIX Vidros Planos, publicou a quinta edição do seu Relatório de Sustentabilidade, documento que evidencia sua atuação baseada em valores, responsabilidade e visão de futuro. A diretora de Pessoas & Sustentabilidade da corporação, Catharina Machado Ferreira, visitou a redação da Folha de Pernambuco para apresentar os resultados.

O documento é referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e aborda as conquistas, desafios, avanços do último ciclo.

Quatro pilares moldam a cultura organizacional do grupo: dinamismo, excelência, integridade e inovação. Esses valores são tratados como fundamentais para promover a visão empreendedora e explorar oportunidades de forma responsável, dentro das práticas de ESG (sigla em inglês que designa as políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança de uma organização).

Catharina Machado ressaltou a importância do exemplo que o relatório tem para o setor empresarial. "Um relatório é um documento de autodeclaração, contando para clientes, fornecedores, colaboradores, tudo que a gente faz. Quando se transmite isso, você traz à tona o compromisso com a transparência, porque abre quais são os planos e projetos da empresa”.

A executiva também afirmou que outro motivo importante para a publicação do relatório é o fortalecimento da cultura de sustentabilidade das empresas, já que se sedimenta essa prática internamente com os colaboradores, acionistas e parceiros.



“É uma ferramenta de gestão, porque aqui estão reunidas todas as práticas do grupo, e todos os demais colaboradores se veem aqui dentro. Então, quando você junta tudo que se faz e materializa, as pessoas se enxergam”, refletiu a diretora.

Destaques

O relatório é construído a partir de iniciativas transversais, que é tudo aquilo que serve para o grupo como um todo. Ainda assim, existem os pilares individuais dos negócios, cada um com sua especificidade, seja pelo momento que vive ou pela necessidade do mercado

Dentro do eixo do meio ambiente, a cultura de sustentabilidade passa pelo aperfeiçoamento do plano de estratégia climática. Segundo o grupo, por mais um ano foi feito um inventário de emissão de gases de efeito estufa e aperfeiçoado o plano para redução de resíduos.

“Cada negócio atua conforme suas particularidades: a VIVIX prioriza o uso sustentável dos recursos naturais; a Atiaia desenvolve programas de recuperação e compensação ambiental em áreas protegidas e biomas sensíveis; e a Iron House incorpora critérios ambientais no planejamento de empreendimentos em regiões com vegetação nativa”, registra o relatório.

Programas

Segundo Catharina, o lado social tem três iniciativas destacadas: “O Programa Evoluir, trabalha com crianças e jovens adultos para diminuir lacunas de aprendizado dos jovens das regiões onde temos presença. Outro programa é a Minha Empresa +ESG, no qual a gente promove formação em ESG a nossos colaboradores, e o último é o Cirandar, em parceria com a Zoom Social, que ajuda empresas a estarem aptos a receber recursos de leis incentivados e também de outras organizações”, detalhou.

A edição também presta homenagem a Cornélio Brennand, filho do fundador do grupo, falecido em fevereiro de 2025. Carregando o legado empreendedor do fundador, a GCB se mantém dentro do Pacto Global da ONU, comprometendo-se com os Dez Princípios Universais da entidade nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.





