Grupo de 17 mulheres se forma na primeira turma de encanadoras em curso da Compesa e Senai

A- A+

Dezessete mulheres se formaram, nesta sexta-feira (31), na primeira turna do Curso de Encanadora Instaladora Predial que a Compesa promoveu, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



O grupo vai receber apoio do governo do Estado para inserção no mercado do trabalho, tanto junto à iniciativa privada quanto em obras públicas, como construções de habitacionais, ou em serviços de manutenção de prédios estaduais.



O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura, realizada na sede da Compesa, no Recife. Foi anunciada também a possibilidade, pela Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo de Pernambuco, de abertura de linhas de crédito para as mulheres encanadoras que desejem empreender.





"Novas parcerias serão celebradas com o Senai para a formação de mais profissionais, na Região Metropolitana do Recife e no Interior", afirmou o secretário de Recursos Hídrico, Almir Cirillo.



Santo Amaro

As novas encadoras são todas moradoras do bairro de Santo Amaro, no Recife, onde fica a sede da Compesa. A capacitação faz parte do Programa ComViver Compesa, "que visa a fortalecer o diálogo, a convivência e o relacionamento com a comunidade, por meio da mobilização social, nas obras e serviços".



O curso, totalmente gratuito, foi ministrado pelo professor Paulo César e teve como finalidade prepará-las para executar manutenção de instalações hidrossanitárias, planejar e organizar o trabalho segundo as normas técnicas e o respeito ao meio ambiente. A formação tem duração de quatro meses - começou em dezembro passado, com carga horária de 240 horas e aulas de segunda a sexta-feira

Veja também

Alimentação Ministro pede isenção de PIS/Cofins em ração para pescado