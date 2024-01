A- A+

Negócios Grupo de Gucci e Balenciaga paga quase US$ 1 bi por prédio na Quinta Avenida, em NY Com a aquisição, Kering se junta a outros grupos que compraram edifícios em vez de alugar um espaço na região

A Kering, empresa proprietária das grifes Gucci e Balenciaga, comprou um prédio na Quinta Avenida de Manhattan por US$ 963 milhões (R$ 4,7 bilhões), no mais recente grande negócio imobiliário realizado por uma empresa global de luxo em Nova York.

O grupo comprou o imóvel 715-717 Fifth Ave, uma propriedade que se estende por 10.700 metros quadrados e tem vários níveis de espaços comerciais, segundo informou com um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

“Este investimento representa mais um passo na estratégia imobiliária seletiva da Kering, que visa garantir pontos estratégicos altamente desejáveis para as suas casas”, afirmou a Kering no comunicado.

Com essa aquisição, a Kering se junta a outros grupos que compraram edifícios em Nova York, em vez de alugar um espaço. No mês passado, a Bloomberg informou que a Prada está expandindo sua presença em Manhattan com um acordo de US$ 835 milhões (R$ 4,1 bilhões) que inclui duas aquisições na região. Foi uma das maiores compras imobiliárias da cidade no ano passado. A montadora Hyundai Motor comprou um prédio em TriBeCa, outro bairro de NY, para escritórios e showroom.

As propriedades comerciais de Manhattan têm resistido melhor do que outros tipos de edifícios, incluindo escritórios, afirmou o Conselho Imobiliário de Nova Iorque em um relatório divulgado na segunda-feira. As negociações têm sido mais competitivas em bairros como o SoHo e o distrito de Flatiron.

A Kering comprou outras propriedades comerciais de primeira linha nos últimos anos, incluindo pontos na Avenue Montaigne e na Rue de Castiglione, em Paris. A empresa também possui edifícios em Omotesando, em Tóquio, e no Hôtel de Nocé, que abriga o carro-chefe da Boucheron em Paris.

