Grupo de trabalho sobre Master se reunirá na quarta-feira com Fachin e diretor da PF, diz Renan
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira, 10, que se reunirá na quarta-feira, 11, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
Renan informou que a conversa com Andrei será às 17 horas e a com Fachin, às 18h30.
As reuniões também devem contar com outros integrantes do grupo de trabalho da CAE que supervisiona as investigações sobre o grupo Master.
Na semana passada, Renan se encontrou com os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo.
Nas conversas, Renan pediu a colaboração técnica dos órgãos para o grupo de trabalho.