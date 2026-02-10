Grupo de trabalho sobre Master se reunirá na quarta-feira com Fachin e diretor da PF, diz Renan

A- A+

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira, 10, que se reunirá na quarta-feira, 11, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.



Renan informou que a conversa com Andrei será às 17 horas e a com Fachin, às 18h30.

As reuniões também devem contar com outros integrantes do grupo de trabalho da CAE que supervisiona as investigações sobre o grupo Master.



Na semana passada, Renan se encontrou com os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo.



Nas conversas, Renan pediu a colaboração técnica dos órgãos para o grupo de trabalho.

