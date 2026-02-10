Ter, 10 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
caso master

Grupo de trabalho sobre Master se reunirá na quarta-feira com Fachin e diretor da PF, diz Renan

As reuniões também devem contar com outros integrantes do grupo de trabalho da CAE que supervisiona as investigações sobre o grupo

Reportar Erro
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) informou que a conversa com Andrei será às 17 horas e a com Fachin, às 18h30.O senador Renan Calheiros (MDB-AL) informou que a conversa com Andrei será às 17 horas e a com Fachin, às 18h30. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira, 10, que se reunirá na quarta-feira, 11, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Renan informou que a conversa com Andrei será às 17 horas e a com Fachin, às 18h30.

Leia também

• Bancos devem antecipar 7 anos de contribuição ao FGC e pagar taxa para compensar baque de Master

• "Tem esse debate acontecendo", diz Haddad sobre reforma do FGC após caso Master

• Caso Master: comissão do Senado vai ouvir ex-sócio de Vorcaro e presidentes do BC e da CVM

As reuniões também devem contar com outros integrantes do grupo de trabalho da CAE que supervisiona as investigações sobre o grupo Master.

Na semana passada, Renan se encontrou com os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo.

Nas conversas, Renan pediu a colaboração técnica dos órgãos para o grupo de trabalho.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter