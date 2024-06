A- A+

Sampa Sky Grupo de turistas fica preso por quase uma hora no elevador do Sampa Sky Um dos visitantes que ficaram presos foi às redes sociais para reclamar

Um grupo de turistas ficou preso por quase uma hora no elevador do edifício Mirante do Vale nesta quinta-feira (30), quando saía da atração Sampa Sky - um deck de vidro em que o visitante observa do alto a paisagem de São Paulo. A administração diz que acionou a assistência técnica.

Localizado no centro, o prédio tem 51 andares. O mirante de vidro, que foi inaugurado em 2021, fica no 42º andar, ou a 150 metros do chão, conforme anuncia a atração.

Um dos visitantes que ficaram presos foi às redes sociais do Sampa Sky Para reclamar.



"Vocês cobram uma fortuna e o elevador trava com 15 pessoas. Mais de 50 min de espera pelo técnico. Decepcionante", disse.



O preço da entrada chega a R$ 120.

Por meio de nota, Alessandro Martineli, sócio do Sampa Sky, lamentou o ocorrido e disse que o elevador "foi inaugurado há aproximadamente dois meses após um processo total de renovação com troca completa de seus mecanismos".

A administração do Mirante do Vale, por sua vez, disse que acionou a empresa Atlas Schindler de imediato quando houve o incidente, e que uma equipe foi até lá para oferecer assistência técnica.

Veja também

GAMES Confira os principais lançamentos da temporada revelados pela Sony no State of Play