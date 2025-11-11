A- A+

OUTUBRO Grupo Despesas Pessoais sobe 0,45% em outubro ante alta de 0,51% em setembro no IPCA As principais pressões partiram de empregado doméstico, que subiu 0,52%

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,51% em setembro para um aumento de 0,45% em outubro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa geral de 0,09% do IPCA do último mês.

As principais pressões partiram de empregado doméstico, que subiu 0,52%, e pacote turístico, com alta de 1,97%.

"Ressalta-se que, indevidamente, não foi apropriada, em setembro, a variação do subitem conselho de classe, sendo registrada em outubro a variação de 0,58%, relativa ao acumulado dos dois meses", ressaltou o IBGE.



