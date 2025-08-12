A- A+

IPCA Grupo Despesas Pessoais sobe 0,76% em julho ante alta de 0,23% em junho no IPCA

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,23% em junho para um aumento de 0,76% em julho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,26% do IPCA do último mês.

O avanço foi impulsionado pelo reajuste, a partir de 9 de julho, nos jogos de azar, que aumentaram 11,17%, uma contribuição de 0,05 ponto porcentual para o IPCA de julho.

