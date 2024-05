A- A+

negócios Grupo Dia vende toda a sua operação no Brasil, mas comprador não é divulgado Operação foi viabilizada por meio de uma gestora do Banco Master, que estruturou um fundo para que o negócio fosse fechado

O Grupo Dia vendeu suas operações no Brasil após fechar um acordo com a MAM Asset Management, gestora de investimento do Banco Master, segundo comunicado divulgado pelo grupo varejista nesta sexta-feira. Com a transação, o grupo espanhol deixa por completo o país.

O valor do negócio e o nome do comprador não foram anunciados. O acordo, porém, inclui um aporte vindo do Grupo Dia no negócio no valor de € 39 milhões (perto de R$ 222 milhões).

Procurado, o Grupo Dia não forneceu maiores esclarecimentos sobre a transação nem sobre como o acordo se insere no processo da recuperação judicial. Já o Banco Master afirmou que não participa do investimento, explicando que a “MAM Asset, como gestora, viabilizou a criação de um fundo para um de seus clientes, para a realização do negócio”.

Com sucessivos resultados negativos no Brasil, a operação do Grupo Dia no país entrou em recuperação judicial em março, com uma dívida estimada em R$ 1 bilhão. Deste total, R$ 268 milhões eram devidos a bancos.

Recuperação judicial

O pedido de proteção à Justiça veio logo após ao grupo de supermercados de bairro ter anunciado o fechamento de 343 de suas lojas e três centros de distribuição no país, concentrando suas atividades no estado de São Paulo, onde mantém 244 unidades. O negócio já vinha encolhendo. No fim de 2020 eram 778 lojas.

Ao pedir recuperação, a companhia afirmou que manteria o foco em Espanha e Argentina, destacando que a operação no Brasil, onde estava desde 2001, não era rentável. Somente em 2023, o prejuízo alcançou R$ 830 milhões. Este ano, o quadro não apresentou melhora. Ao pedir recuperação, o grupo disse que enfrentava persistentes resultados negativos.

A efetivação do acordo depende de aprovação de entidades financeiras do sindicado de bancos, informou o Grupo Dia.

