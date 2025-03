A- A+

Nova Liderança Grupo Dislub Equador anuncia Marcelo Magalhães como novo CEO e fortalece governança corporativa Sérgio Lins, que ocupava o cargo, passa a integrar o Conselho de Administração; o grupo lançou recentemente um novo parque de tancagem no Ceará com investimento de R$ 430 milhões

O Grupo Dislub Equador, referência na distribuição de combustíveis no Norte e Nordeste do Brasil, inicia uma nova fase em sua governança corporativa com a nomeação de Marcelo Magalhães como CEO. Ele assume o cargo anteriormente ocupado por Sérgio Lins, que agora passa a integrar o Conselho do grupo.

Com mais de 40 anos de experiência no setor de energia, Magalhães tem um histórico sólido em gestão estratégica, crescimento e inovação. Antes de ingressar na Dislub, esteve à frente da PetroReconcavo por 16 anos, onde desempenhou um papel fundamental na estruturação e expansão da empresa.

"Assumo este desafio com entusiasmo e compromisso, ciente da responsabilidade de dar continuidade ao crescimento sustentável do Grupo Dislub Equador e fortalecer ainda mais sua posição no setor", afirma Magalhães.

Sérgio Lins, que esteve à frente da Dislub Equador desde 2020, liderou um período de expansão e grandes investimentos, incluindo o recente Parque de Tancagem Dislub Pecém, no Ceará, um empreendimento de R$ 430 milhões com capacidade de 220 mil m³.

"Essa transição é um movimento estratégico para fortalecer a governança corporativa do grupo. Continuarei contribuindo ativamente no Conselho para garantir que os avanços conquistados se consolidem e impulsionem ainda mais nosso futuro", destaca Lins.

Com mais de 500 postos revendedores que ostentam as bandeiras Dislub (Nordeste) e Equador (Norte e Centro Oeste) espalhados em 15 estados do Brasil, o Grupo Dislub Equador segue ampliando sua atuação.

"Nosso compromisso é continuar inovando e expandindo nossa presença de forma estratégica, sempre alinhados às necessidades do mercado e de nossos clientes", finaliza Magalhães.

O grupo

O Grupo Dislub Equador é uma das principais empresas do setor de distribuição de combustíveis e logística no Brasil, com presença consolidada em diversas regiões do país. Com investimentos em infraestrutura e inovação, a companhia busca aprimorar a eficiência operacional e contribuir para o desenvolvimento econômico nacional.

