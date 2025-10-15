A- A+

Indústria Grupo Dislub Equador é destaque em painel internacional sobre a evolução das lojas de conveniência Evento ocorre até sexta-feira (17)

O Grupo Dislub Equador participa do NACS Show 2025, que ocorre nesta quarta-feira (15) atá a sexta (17), em Chicago (EUA). O encontro reúne executivos e especialistas do setor para debater tendências e inovações de empresas americanas e internacionais que estão transformando os setores da indústria de petróleo e gás, máquinas de processamento de alimentos e equipamentos em todo o mundo.

Após conquistar no ano passado, o reconhecimento de “Melhor Loja de Conveniência da América Latina”, o grupo se destaca novamente e integra o fórum de palestras na conferência deste ano.

Nesta manhã, o gerente de marketing do Grupo Dislub Equador, David Freidzon, participou como palestrante convidado do painel sobre “A evolução das lojas de conveniência na América Latina”, ao lado dos parceiros da Balko, escritório argentino responsável pelo projeto de design e arquitetura da Convém.

Durante a palestra Freidzon compartilhou o processo de rebranding que consolidou a Dislub e Equador Energia em uma única identidade nacional, referência em inovação e experiência de marca.

O rebranding, premiado internacionalmente e reconhecido pela NACS como uma das lojas de conveniência mais inovadoras da América Latina, reforça o compromisso do grupo com a sustentabilidade, a experiência do cliente e a excelência em design.

As lojas da marca Convém funcionam como um empório, comercializando um mix de produtos variados com carnes, bebidas, congelados, lanches frescos, adega com destilados e vinhos, para ampliar a experiência de consumo dos clientes.

Com um design moderno e funcional, o projeto arrojado das lojas, que tem operações no Norte e Nordeste do país, valoriza um ambiente que vai além da simples conveniência, oferecendo uma experiência sensorial diferenciada.

Para David Freidzon, o convite reforça o reconhecimento internacional das iniciativas de inovação, experiência de marca e arquitetura aplicadas aos postos Equador e lojas do Grupo, posicionando a companhia entre os principais nomes do setor de conveniência na região.

“Participar do NACS Show é uma oportunidade de compartilhar o que temos construído no Brasil e aprender com as principais referências globais do setor. Essa troca é essencial para continuarmos evoluindo e entregando experiências únicas aos nossos clientes”, afirmou.

