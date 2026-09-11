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folha conteúdo Grupo Dislub Equador é eleito Melhor Estande da ExpoPostos 2026 pela segunda edição consecutiva Reconhecimento destaca experiência criada para traduzir a força e o ecossistema do grupo, enquanto Convém amplia presença no principal fórum de negócios do setor de combustíveis e conveniência da América Latina

O Grupo Dislub Equador conquistou, pela segunda edição consecutiva, o prêmio de Melhor Estande da ExpoPostos & Conveniência 2026, uma das principais vitrines de negócios dos setores de combustíveis e varejo de conveniência da América Latina. A premiação aconteceu durante a 22ª edição do evento, realizada entre os dias 8 e 10 de setembro, em São Paulo.

Depois da conquista em 2024, o grupo voltou a se destacar em 2026 na Categoria 3, destinada a estandes com mais de 100 metros quadrados. Todos os estandes participantes da feira concorreram, distribuídos em três categorias de acordo com o tamanho das estruturas.

Mais do que repetir a premiação, o desafio deste ano foi criar uma experiência ainda mais completa, capaz de traduzir o ecossistema do Grupo Dislub Equador. O projeto foi desenvolvido a partir da integração entre as áreas de Arquitetura e Marketing, que uniram estratégia, criatividade e identidade de marca.

A proposta levou para dentro da ExpoPostos elementos do universo vivido pelos clientes nos postos do grupo, conectando a experiência da Convém, os serviços da Lub`s, a ilha de abastecimento, além dos produtos Duramais, Mobil e o Conectank, que foi apresentado pela primeira vez na Feira, inclusive com a presencial comercial do time de Consumo do Grupo Dislub Equador.

Vale destacar ainda, a ação integrada que foi realizada no estande junto ao Clube GDE Mais para clientes Black e Platinum, criando uma verdadeira plataforma de relacionamento com clientes e parceiros.

“Duas edições, duas conquistas. Esse reconhecimento tem um significado muito especial porque é resultado de um trabalho construído por muitas mãos. Marketing e Arquitetura trabalharam de forma totalmente integrada para criar um espaço que fosse além de um estande: queríamos proporcionar uma experiência capaz de traduzir o nosso ecossistema, aproximar ainda mais nossos clientes e parceiros e apresentar, de forma concreta, a evolução das nossas marcas, produtos e soluções. Conquistar novamente esse reconhecimento mostra que conseguimos transformar estratégia, criatividade e identidade em uma experiência relevante para quem esteve conosco na ExpoPostos”, destaca David Freidzon, gerente de Marketing do Grupo Dislub Equador.

A estratégia de presença na ExpoPostos também foi além da exposição das marcas. Durante a programação do Fórum Internacional, Arthur Ouriques, à frente de Novos Negócios & Conveniência do Grupo Dislub Equador, participou do painel “Foodvenience: como transformar o Food Service em gerador de tráfego na sua loja de conveniência”.

Esta é a segunda vez que o grupo ganha na categoria | Foto: Divulgação

O executivo dividiu o debate com representantes de importantes redes do mercado, como BR Mania, AmPm, Shell Select, SIM Rede de Postos e Ale Combustíveis, discutindo o avanço da alimentação como elemento estratégico para gerar fluxo e aumentar a relevância das lojas de conveniência.

Arthur destacou que o mercado brasileiro ainda possui espaço significativo para amadurecer o conceito de conveniência e defendeu a regionalização da oferta como um dos caminhos para conquistar o consumidor.

“Alimentação fora do lar já é um mercado de R$ 490 bilhões por ano no Brasil. O dinheiro está circulando — só não está circulando do nosso lado do balcão da forma como a gente gostaria”, afirmou.

Para o executivo, transformar a loja de conveniência em um destino de alimentação exige compreender os hábitos e os sabores de cada região. Como exemplo, citou a própria atuação da Convém no Norte e Nordeste: “Quem vence às 6h30 da manhã no Nordeste não é o wrap de frango, é o cuscuz com charque”, ressaltou.

Equipe da Dislub celebra prêmio no ExpoPostos 2026 | Foto: Divulgação

Convém acelera expansão no Norte e Nordeste

A participação no Fórum Internacional reforçou o posicionamento da Convém, rede de lojas de conveniência do Grupo Dislub Equador, como uma operação que busca desenvolver um modelo de varejo conectado aos hábitos de consumo regionais.

Com atuação concentrada no Norte e Nordeste, a Convém conta atualmente com 33 lojas e projeta encerrar 2026 com 47 unidades.

O movimento de expansão ganhou impulso em 2024, quando a marca anunciou, na própria ExpoPostos, sua entrada no mercado como franqueadora. Dois anos depois, a participação no evento combina crescimento da rede, fortalecimento da marca e uma estratégia cada vez mais voltada à experiência do consumidor.

Com a conquista do Melhor Estande em 2026, o Grupo Dislub Equador encerra sua participação na ExpoPostos reafirmando uma estratégia que combina marca, relacionamento, inovação, produtos, soluções e experiência.

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