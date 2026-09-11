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economia Grupo Dislub Equador é eleito Melhor Estande da ExpoPostos 2026 pela segunda edição consecutiva Reconhecimento destaca experiência criada para traduzir a força e o ecossistema do grupo, enquanto Convém amplia presença no principal fórum de negócios do setor de combustíveis e conveniência da América Latina

O Grupo Dislub Equador foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, como dono do Melhor Estande da ExpoPostos & Conveniência 2026, evento que reúne empresas dos segmentos de combustíveis e varejo de conveniência. A premiação ocorreu durante a 22ª edição da feira, realizada entre os dias 8 e 10 de setembro, em São Paulo.

A empresa venceu na Categoria 3, destinada a estruturas com mais de 100 metros quadrados. A conquista repete o resultado obtido pelo grupo em 2024. Na premiação, os estandes participantes foram divididos em três categorias, conforme a área ocupada.

Neste ano, o grupo apostou em uma estrutura voltada à apresentação integrada de suas marcas, produtos e serviços. O espaço foi planejado em conjunto pelas equipes de Arquitetura e Marketing, com o objetivo de aproximar o visitante da experiência encontrada nas operações do Grupo Dislub Equador.

O estande reuniu diferentes frentes de atuação da empresa, incluindo a Convém, a Lub’s e a ilha de abastecimento, além de produtos como Duramais e Mobil. O Conectank também foi apresentado pela primeira vez durante a feira, com a participação da equipe comercial da área de Consumo do grupo.

Outra ação realizada no espaço foi voltada aos clientes Black e Platinum do Clube GDE Mais. A iniciativa ampliou a programação de relacionamento com consumidores e parceiros durante o evento.

Para David Freidzon, gerente de Marketing do Grupo Dislub Equador, a segunda conquista consecutiva representa o resultado de um trabalho integrado entre diferentes áreas da empresa.

“Duas edições, duas conquistas. Esse reconhecimento tem um significado muito especial porque é resultado de um trabalho construído por muitas mãos. Marketing e Arquitetura trabalharam de forma totalmente integrada para criar um espaço que fosse além de um estande”, afirmou.

Além da exposição das marcas, a participação do grupo incluiu debates sobre as transformações do setor. Durante o Fórum Internacional da ExpoPostos, Arthur Ouriques, responsável pela área de Novos Negócios & Conveniência do Grupo Dislub Equador, participou do painel “Foodvenience: como transformar o Food Service em gerador de tráfego na sua loja de conveniência”.

O debate reuniu representantes de empresas como BR Mania, AmPm, Shell Select, SIM Rede de Postos e Ale Combustíveis. Entre os temas discutidos esteve o papel da alimentação na atração de consumidores e no aumento do fluxo das lojas de conveniência.

Durante a discussão, Ouriques defendeu que o setor ainda tem espaço para desenvolver melhor o conceito de conveniência no Brasil. Segundo ele, uma das oportunidades está em adaptar a oferta aos hábitos e preferências de consumo de cada região.

“Alimentação fora do lar já é um mercado de R$ 490 bilhões por ano no Brasil. O dinheiro está circulando — só não está circulando do nosso lado do balcão da forma como a gente gostaria”, declarou.

O executivo também citou a importância de considerar os costumes locais na definição do cardápio das lojas. Ao comentar a atuação da Convém no Norte e Nordeste, destacou que produtos regionais podem ter maior apelo junto ao público.

“Quem vence às 6h30 da manhã no Nordeste não é o wrap de frango, é o cuscuz com charque”, disse.

Expansão da Convém

A participação no Fórum Internacional também colocou em evidência a estratégia de expansão da Convém, rede de lojas de conveniência do Grupo Dislub Equador. A marca possui atualmente 33 unidades no Norte e Nordeste e prevê chegar a 47 lojas até o fim de 2026.

A expansão da rede ganhou força em 2024, quando a Convém anunciou, durante a ExpoPostos, o início da operação como franqueadora. Desde então, a empresa vem ampliando sua presença na região e desenvolvendo um modelo de varejo baseado nas características de consumo do público local.

Com a nova premiação, o Grupo Dislub Equador encerra sua participação na ExpoPostos 2026 com destaque para a integração entre suas marcas e operações. A estratégia apresentada durante a feira combinou exposição de produtos, relacionamento com clientes, inovação e discussão sobre novas oportunidades para o mercado de conveniência.

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