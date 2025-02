A- A+

Complexo Grupo Dislub Equador lança pedra fundamental do Parque de Tancagem no Complexo do Porto do Pecém Projeto estratégico impulsionará a infraestrutura logística e energética do Ceará, consolidando o Complexo Industrial e Portuário do Pecém como hub regional

Leia também

• Artesãos do Prodarte recebem capacitação para aumentar as vendas no Carnaval

• Banco do Brasil supera R$ 1 bilhão em cashabck, pagos a 3 milhões de clientes

O Grupo Dislub Equador dará um passo histórico no próximo dia 19 de fevereiro com a realização do lançamento da Pedra Fundamental para a construção do seu parque de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. A cerimônia acontece a partir das 9h, no terreno onde será erguido o empreendimento, marcando oficialmente o início das obras deste que é um dos projetos mais estratégicos do Grupo.

Com um investimento de R$ 430 milhões, sendo R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB), o novo parque de tancagem terá uma capacidade inicial de armazenamento de 130 mil m³, com previsão de expansão para 220 mil m³. O empreendimento irá movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto, caso haja demanda. Durante a fase de construção, serão gerados cerca de 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do parque.

“Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal no Pecém, o estado passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário”, destaca o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins, ressaltando a relevância do projeto para a infraestrutura logística e o desenvolvimento econômico da região.

A construção do parque de tancagem no Porto do Pecém faz parte da estratégia de expansão do Grupo Dislub Equador, consolidando sua presença no Nordeste e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética da região. A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027.

O evento da Pedra Fundamental contará com a presença de autoridades, representantes do setor público e privado, parceiros estratégicos e colaboradores do Grupo Dislub Equador.

Veja também