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Logística Grupo Dislub Equador marca o "Dia D" do maior terminal de combustíveis do Nordeste Cerimônia no Complexo do Pecém celebrou o avanço das obras do empreendimento de R$ 610 milhões que vai transformar o Ceará em hub logístico de energia

O Grupo Dislub Equador realizou o “Dia D”, evento que marcou o avanço das obras do novo Terminal de Combustíveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. A iniciativa simboliza a reta final de um dos maiores investimentos em infraestrutura logística de energia do Nordeste, com entrega prevista para ocorrer quatro meses antes do prazo inicialmente estabelecido.

O empreendimento recebe investimento de R$ 610 milhões, viabilizado com recursos próprios e financiamento do Banco do Nordeste. As obras tiveram início em fevereiro de 2025, e a operação do terminal está prevista para começar no início de 2027.

Quando concluída, a estrutura terá capacidade para armazenar 220 mil metros cúbicos de produtos, entre derivados de petróleo, biocombustíveis e químicos. Segundo o engenheiro responsável pela obra, Marcelo Carrilho, a antecipação do cronograma foi possível graças à qualidade da mão de obra e ao apoio de fornecedores e autoridades locais.

“O desempenho das equipes e o suporte recebido no Ceará permitiram adiantar a entrega em quatro meses”, destacou.

O projeto ganhou ainda mais relevância após a assinatura de um contrato com a PetroRecôncavo, em agosto de 2024, para o escoamento de petróleo extraído no Rio Grande do Norte por meio do Porto do Pecém. O acordo prevê a instalação de 40 mil metros cúbicos adicionais de capacidade de armazenamento dedicada, o equivalente a cerca de 250 mil barris de petróleo.

Além do impacto logístico, o terminal também deve impulsionar a geração de empregos na região. Durante a fase de construção, a expectativa é de criação de cerca de 600 vagas diretas e indiretas. Após a inauguração, aproximadamente 100 empregos permanentes serão mantidos nas áreas de operação, manutenção, logística, segurança e administração.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Dislub Equador, Leonardo Cerquinho, afirmou que o projeto representa mais do que um investimento empresarial.

“Cada emprego gerado e cada litro de combustível movimentado por esse terminal representam um compromisso com o desenvolvimento do Ceará e de todo o Nordeste”, afirmou.

Para o grupo, o novo terminal faz parte de uma estratégia de longo prazo para consolidar o Ceará como um hub logístico de combustíveis, ampliando a capacidade de abastecimento regional e fortalecendo operações interestaduais.

A expectativa é que a nova estrutura contribua para reduzir riscos de desabastecimento e ampliar a competitividade do mercado nordestino nos próximos anos, fortalecendo a segurança energética da região.

O Grupo Dislub Equador atua nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e reúne marcas como Dislub Energia, Equador Energia e DuraMais+, oferecendo soluções em distribuição de combustíveis, logística e serviços voltados para indústrias, agronegócio e grandes operações.

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