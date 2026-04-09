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RECONHECIMENTO Grupo EQM é contemplado em três categorias do 1º Prêmio Visão Agro Norte-Nordeste Evento, na noite desta quinta-feira (9) em Maceió, contará com representantes de usinas, grupos empresariais e empresas fornecedoras do setor sucroenergético

O empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, será um dos seis homenageados na categoria Referências em Liderança da primeira edição do Prêmio Visão Agro Norte-Nordeste. O evento será realizado na noite desta quinta-feira (9), no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió, Alagoas. Já o diretor de Comércio Exterior e Novos Negócios do Grupo EQM, Paulo Júlio de Mello Filho, também será um dos cinco agraciados na categoria Referência Executiva.

A Usina Cucaú, localizada em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco e que faz parte do Grupo EQM, ficará com o prêmio da categoria Melhores Usinas. A Cucaú está entre as principais produtoras de açúcar e etanol de Pernambuco e tem participação relevante no desenvolvimento econômico e social da região.

Em fevereiro deste ano, a unidade completou 135 anos de história, consolidando uma trajetória marcada por permanência, modernização e presença ativa em um dos segmentos mais tradicionais da economia nordestina. Além de sua relevância industrial, a Cucaú também se destaca por sua atuação ligada à sustentabilidade.

No evento, uma das principais premiações do agronegócio no Norte e Nordeste, movimentando o networking e impulsionando a sustentabilidade e a produtividade no setor, estarão reunidos executivos, empresários e líderes do agronegócio em uma noite dedicada ao reconhecimento das empresas e profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor.

A cerimônia contará com representantes de usinas, grupos empresariais e empresas fornecedoras do setor sucroenergético, fortalecendo conexões e destacando a importância das iniciativas que impulsionam a produtividade, a inovação e o crescimento da bioenergia no país. O encontro, privado aos laureados e convidados, marca um momento especial de valorização do Norte e Nordeste, que possuem papel fundamental na produção de açúcar, etanol e energia renovável no Brasil, além de manter uma forte tradição ligada à cultura da cana-de-açúcar.

A realização do prêmio reforça o compromisso da Visão Agro, uma das principais plataformas de relacionamento e reconhecimento do agronegócio brasileiro, com forte presença no setor bioenergético, em reconhecer as empresas e lideranças que contribuem para o avanço do agronegócio brasileiro, valorizando o protagonismo das regiões Norte e Nordeste no desenvolvimento do setor.

O Prêmio Visão Agro, uma das principais premiações do setor bioenergético brasileiro, reconhece anualmente empresas, lideranças e iniciativas que impulsionam inovação, eficiência e sustentabilidade na cadeia da bioenergia. A premiação ocorre em diferentes edições, como o Prêmio Visão Agro Centro-Sul (PVCS) e o Prêmio Visão Agro Brasil (PVB), reunindo representantes das principais usinas, fornecedores e instituições do segmento.

Com categorias técnicas específicas e avaliação conduzida por um júri especializado, o prêmio consolidou-se como um reconhecimento de grande credibilidade no setor, destacando projetos e profissionais que contribuem para o avanço da indústria sucroenergética no país.

A primeira edição do Prêmio Visão Agro Norte-Nordeste conta com o patrocínio da Alcolina e da Dedini, além do apoio institucional da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos do Agronegócio (Abramagro), Central Açucareira Santo Antônio, GTCA Engenharia Sucroenergética, NovaBio, São José Agroindustrial, Sindaçúcar-AL e Sindaçúcar-PE.

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