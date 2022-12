A- A+

Em março de 2023, o Grupo Expo Prime estará realizando uma feira pioneira com empresários de diferentes segmentos, no Centro de Convenções. Serão mais de 600 expositores, e o público vai poder conferir muitas tendências no mercado, movimentando a economia. Vai acontecer nos dias 03 a 05 das 13h às 21h.

No espaço reservado para a Expo Prime Noivas, vão ter novidades e diversos serviços voltados para casamentos. Além do casamento social, onde cinco casais de comunidades carentes realizarão o sonho de casar, com tudo custeado por parceiros e fornecedores.

Na área reservada para Prime Pets, é possível encontrar expositores, produtos e serviços, voltados para a área de moda, medicina veterinária e bem estar para os animais.

E no espaço reservado para as variedades, Lojas Prime, as pessoas vão poder ver moda em geral, além de moda praia, infantil, internacional, bijuterias, acessórios, calçados, beleza, moda casa e muito mais.

De acordo com os organizadores do evento, a ideia é reunir em um único espaço, diversos segmentos, em que o público possa encontrar produtos e serviços com preços e condições diferenciadas."Esperamos receber um público circulante de mais de 30 mil pessoas e movimentar mais de R$ 20 milhões em negócios.Reunimos em um único espaço três segmentos importantes, com condições diferenciadas para o consumidor final. É uma oportunidade para quem deseja divulgar e vender seus produtos e serviços para um grande público", ressaltaram as sócias Silvia Furtado, Naira Soares e France Salgado.

Para entrar, o público deverá levar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados ao Imip, à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e ao Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP). O evento também é ecológico, pois, através de uma empresa parceira, os expositores serão orientados a fazerem o descarte do lixo de forma correta e será doado para cooperativas.

