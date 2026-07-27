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Guerra Grupo extremista iemenita reivindica ataques a rotas sauditas de suprimento de petróleo Em comunicado, as Forças Armadas iemenitas afirmaram que os ataques foram uma resposta à incursão de drones sauditas no espaço aéreo do Iêmen

O grupo extremista iemenita Houthis reivindicou ataques a "vários alvos e pontos sensíveis" de suprimentos e transporte de petróleo bruto do leste da Arábia Saudita com várias aeronaves não tripuladas.

Em registro no X, o porta-voz oficial das Forças Armadas Iemenitas e diretor da divisão de orientação moral, Yahya Saree, disse nesta segunda-feira (27) que os ataques foram uma resposta à incursão de drones pertencentes aos sauditas no espaço aéreo do Iêmen.

A Arábia Saudita condenou uma tentativa de ataque com drones contra instalações petrolíferas do país atribuída a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque, mas não relatou danos materiais ou vítimas.

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