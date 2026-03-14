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Grupo FortaleSer estreia coluna na Folha de Pernambuco sobre saúde mental no ambiente de trabalho

Conteúdo será publicado quinzenalmente no portal Folha de Pernambuco

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Tatiane Nicéas, Joana Caldas e Marcela Allain assinaram a coluna "FortaleSer: a Subjetividade do Resultado"Tatiane Nicéas, Joana Caldas e Marcela Allain assinaram a coluna "FortaleSer: a Subjetividade do Resultado" - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Folha de Pernambuco estreia, a partir da próxima quarta-feira (18), a coluna “FortaleSer: a Subjetividade do Resultado”. Assinado em conjunto pelas psicóloga clínicas Joana Caldas e Marcela Allain e pela psicopedagoga Tatiane Nicéas, fundadoras do Grupo FortaleSer, o espaço será dedicado para abordar a saúde mental no ambiente de trabalho. 

Com publicações quinzenais, sempre às quartas-feiras, no portal Folha de Pernambuco, a proposta da coluna é abordar temas críticos para o mundo corporativo, sob o viés da psicologia, além de contribuir no fortalecimento emocional no ambiente laboral.

“O foco central será desmistificar a ideia de que performance e saúde mental são caminhos opostos. Abordaremos temas críticos para o mundo corporativo sob o viés da psicologia. As publicações trazem para o jornal a expertise de quem atua no diagnóstico institucional e no fortalecimento emocional de lideranças e equipes”, explicou o Grupo.

Um levantamento realizado pelo Ministério da Previdência Social apontou que, em 2025, a pasta concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais e comportamentais. O número representa um crescimento de 15,66% em comparação a 2024. Em ambos os anos, transtornos ansiosos e episódios depressivos foram as maiores causas de afastamentos.

O cenário representa um alerta para o mundo corporativo, por isso, o FortaleSer também pretende conscientizar os líderes empresariais sobre a importância de priorizar a saúde mental do trabalhador.

“Para quem está na ponta da decisão, entender o 'lado humano' é entender a viabilidade do próprio negócio. O adoecimento psíquico, o burnout e os conflitos internos não são apenas questões de foro íntimo; eles se traduzem em custos reais, como aumento de turnover, queda na produtividade e perda de inovação. Trazer esses assuntos para uma coluna de grande circulação é elevar o debate: a saúde mental não é uma demanda isolada do RH, mas um pilar fundamental da estratégia corporativa”, destaca o grupo.

E no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o FortaleSer pretende debutar a coluna alertando sobre a sobrecarga de trabalho feminino. Ainda segundo dados do Ministério da Previdência Social, as mulheres são maioria dos afastamentos de trabalhos por transtornos mentais e comportamentais, representando 63,46% dos casos.

“Nossas expectativas são de gerar uma mudança de mentalidade no mercado pernambucano. Queremos que o leitor reconheça que o capital humano é o ativo mais valioso de qualquer organização. Iniciar em março com o tema da sobrecarga feminina e carreira é emblemático, pois nos permite confrontar ideais de perfeição que muitas vezes silenciam o esgotamento", explica o grupo.

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