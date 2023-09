Grupo GPA oferece cursos de confeitaria e panificação para pessoas em situação de vulnerabilidade

A- A+

O projeto “Mão na Massa”, do Instituto GPA é uma iniciativa que oferece cursos básicos de panificação e confeitaria, em parceria com instituições sociais, para pessoas em situação de vulnerabilidade social que residem nas comunidades em torno das lojas das redes Extra Mercado e Pão de Açúcar. Os cursos acontecem até o dia 29 de setembro na cidade do Recife e ao todo serão 40 horas semanais de atividades. No total, vinte mulheres serão capacitadas. Esta é a primeira turma de 2023 no Nordeste, com previsão para criação de outra com o Cores do Amanhã até o final do ano.

Segundo a coordenadora geral do Cores do Amanhã, Jouse Barata, o curso dará oportunidades para mulheres que residem nos bairros de Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caçote, Coqueiral, Curado, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, San Martin, Sancho, Tejipió e Totó. “Foram selecionadas vinte mulheres para participar e a gente está muito feliz. O Cores do Amanhã vive de doação. Então, todos os cursos, todas as capacitações são bem importantes para a gente e queremos agradecer do fundo do coração. Estamos bem contentes com o início desta turma”, complementa.

A ação acontece em parceria com a organização social Cores do Amanhã e tem como objetivo aumentar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, fomentando a geração de renda para os participantes. A vivência prática acontecerá na loja Pão de Açúcar de Piedade, permitindo a aproximação e a integração dos participantes no dia a dia do varejo. Além disso, as participantes podem participar de um processo seletivo do grupo.

O projeto teve início no ano de 2018 e desde então já foram 23 turmas concluídas e 380 pessoas impactadas em cinco cidades (São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador). A ação contou com a parceria das instituições sociais Fa.Vela, Redes da Maré, Mãos de Maria, Gastronomia Periférica, Projeto Arrastão, Instituto Amparo ao Próximo, Instituto Padre Haroldo, Galpão ZL, Liga Solidária e Gambiarra.

SOBRE O INSTITUTO GPA

O projeto tem como objetivo construir uma sociedade mais responsável e inclusiva, inovando o jeito de fazer negócio. O papel do Instituto é contribuir com esse trabalho por meio do aprofundamento da relação do GPA e seus negócios com os clientes, a sociedade, os colaboradores, os fornecedores e as instituições sociais.

