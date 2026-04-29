A- A+

diversidade Grupo Heineken em Igarassu alcança marca de 60% dos cargos de liderança ocupados por mulheres Empresa afirma que tem apostado em uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão

A cervejaria do Grupo Heineken em Igarassu registrou a marca de 63% dos cargos de liderança da unidade ocupados por mulheres, considerando posições da coordenação à diretoria. Um dos destaques é a área de produção, em que 56,3% das posições de liderança são preenchidas por mulheres.

A cervejaria é liderada por Fernanda de Magalhães Rocha, diretora da unidade desde setembro de 2024. Para a executiva, o número reflete um trabalho estruturado de desenvolvimento de talentos e fortalecimento da cultura organizacional.



“Esse resultado nos enche de orgulho, mas para além disso, ele reflete decisões tomadas ao longo do tempo para ampliar oportunidades e desenvolver lideranças diversas, com critérios claros e consistentes. Acredito que, quando diferentes perspectivas estão presentes, fortalecemos a qualidade das discussões e decisões e construímos um ambiente mais colaborativo e preparado para as oportunidades e desafios do negócio”, afirma.

De acordo com a empresa, o desempenho de Igarassu está alinhado à estratégia de diversidade, equidade e inclusão do Grupo Heineken no Brasil, que estabeleceu a meta de alcançar 50% de mulheres em posições de liderança até 2026.

Segundo o grupo, em quatro anos, a participação feminina em cargos de liderança na área de produção em todo o país cresceu de 18% para 35%, refletindo uma mudança estrutural no perfil das lideranças industriais da companhia.

De acordo com a empresa, os resultados são sustentados por uma agenda de desenvolvimento e aceleração de carreiras femininas. Entre as iniciativas, existe o Elas que Brilham, um programa de aceleração de liderança criado para preparar mulheres para posições estratégicas em até 12 meses.

A iniciativa contempla trilhas estruturadas de desenvolvimento em soft e hard skills, mentorias com lideranças da companhia, job rotation e projetos práticos conectados ao negócio. O programa integra a estratégia de formação de lideranças do grupo.

“Quando estruturamos caminhos claros para o desenvolvimento de mulheres, fortalecemos a diversidade das lideranças e ampliamos a capacidade de inovação da companhia. Trata-se de uma agenda estratégica, com impacto direto na construção de ambientes mais inclusivos e no desempenho de longo prazo do negócio”, afirma Vetusa Pereira, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão do grupo.

Veja também