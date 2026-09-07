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NEGÓCIOS

Grupo Jaguar Land Rover anuncia plano de corte de 4.000 postos de trabalho

A empresa divulgou o plano de demissão voluntária após meses de turbulências

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Grupo Jaguar Land RoverGrupo Jaguar Land Rover - Foto: Ben Stansall/AFP

A montadora britânica de automóveis de luxo Jaguar Land Rover (JLR) anunciou nesta segunda-feira (7) um plano para cortar "quase 4.000" postos de trabalho nos próximos dois anos, aproximadamente 10% de seu quadro global de funcionários.

A empresa divulgou o plano de demissão voluntária após meses de turbulências provocadas por um ataque cibernético contra o grupo e pelas tarifas setoriais do presidente americano Donald Trump.

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"A indústria automotiva enfrenta desafios significativos, com mudanças tecnológicas em meio a uma intensa concorrência e a uma constante incerteza geopolítica", afirmou o CEO da JLR, PB Balaji, em um comunicado.

A grande maioria dos empregados da JLR, quase 34.000 pessoas, trabalha no Reino Unido.

A empresa estabelecerá como meta economizar 1,7 bilhão de libras esterlinas (2,3 bilhões de dólares, 11,7 bilhões de reais) nos próximos dois anos.

O grupo empresarial teve um difícil exercício 2025/2026 ao registrar 244 milhões de libras em perdas líquidas (1,6 bilhão de reais), após um lucro de 1,8 bilhão (12 bilhões de reais) um ano antes.

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