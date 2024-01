Grupo João Santos anuncia quitação do FGTS atrasado de 20 mil trabalhadores

A- A+

O Grupo João Santos anunciou hoje que vai quitar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) atrasado de 20 mil trabalhadores, entre ativos e ex-funcionários.

Isso vai acontecer através do repasse de R$ 150 milhões para uma conta do Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), responsável pela Transação Tributária com o Grupo.

Em comunicado, o grupo explica que operacionalização da quitação do FGTS começou nesta quarta-feira (31) e acontece até os próximos 90 dias, uma vez que os pagamentos são individualizados.

A operação é feita conjuntamente por equipes do Grupo João Santos, da PGFN e da Caixa Econômica Federal. Esses R$ 150 milhões representam a primeira parcela da transação que, no total, envolve R$ 1,5 bilhão.

“Com esse pagamento, a nova gestão do Grupo João Santos reafirma seu empenho em buscar a solução de seus passivos, principalmente o trabalhista, em todos os Estados onde o Grupo tem atividade. Ainda nas próximas semanas deverá ocorrer um outro pagamento de R$ 80 milhões aproximadamente”, ressalta o comunicado.

O Grupo João Santos teve seu processo de recuperação judicial iniciado há um ano, quando iniciou o levantamento do patrimônio, dos credores, do passivo e dos ativos. “Com um ano de trabalho, o grupo retomou a operação de duas fábricas, somando quatro em atividade em 2023, o que resultou num faturamento de R$ 1 bilhão. Atualmente são 3 mil funcionários, todos com salários e FGTS em dia”, esclarece o comunicado.

