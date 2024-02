A- A+

Grupo João Santos Grupo João Santos conclui pagamento do acordo com a PGFN Com esse pagamento, fica sacramentado o recebimento por cerca de 20.000 trabalhadores de seus valores a receber referentes a seus Fundos de Garantia por Tempo de Serviço

O pagamento de R$ 80 milhões realizado na data de hoje pelo Grupo João Santos em favor da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN conclui a primeira etapa prevista do maior acordo de regularização já realizado pelo fisco federal.

Com esse pagamento, fica sacramentado o recebimento por cerca de 20.000 trabalhadores, entre ativos e ex-funcionários, de seus valores a receber referentes a seus Fundos de Garantia por Tempo de Serviço, em alguns casos, vencidos há décadas.

A operacionalização do repasse dos valores segue sendo feito pela PGFN e Caixa Econômica Federal, devendo ser concluído em até 90 dias, uma vez que os pagamentos são individualizados.

A conclusão dessa importante etapa no processo de recuperação do Grupo João Santos ratifica o compromisso de sua atual gestão com a solução de seus passivos, principalmente o trabalhista. Ademais, já com a quitação do pagamento inicial do acordo realizado, inicia-se a regularização de outras obrigações perante o fisco federal.

O Grupo João Santos enfrentou uma mudança de gestão a partir de agosto de 2022 e teve seu processo de recuperação judicial iniciado no final de dezembro daquele ano, quando iniciou um trabalho minucioso de levantamento do patrimônio, dos credores, do passivo e dos ativos.

Com pouco mais de um ano de trabalho, o grupo retomou a operação de duas fábricas, somando quatro em atividade em 2023, o que resultou num faturamento de R$ 1 bilhão. Atualmente são 3 mil funcionários, todos com salários e FGTS em dia.

